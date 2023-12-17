Moral bozukluğu sahaya da yansıyor. Eski Ukrayna Başbakanı Nikolay Azarov, Zelenskiy yönetiminin yalnızca zaferden değil, savunmadan da umudunu kaybettiğini söyledi.



Ukrayna’da işler ABD için iyi gitmiyor. Kiev, Batı’ya pahalıya patladı.



ABD, Avrupalı ortaklarını Kiev’e destek için zorlasa da Avrupa Birliği içinde Ukrayna’ya dafa fazla yardım konusunda çatlaklar var.



Ukrayna, ABD'nin güçlü desteğiyle Haziran ayında Rus ordusuna karşı karşı taarruz başlatmıştı, ancak aktarılan milyarlarca dolar ve sevk edilen tonlarca silaha rağmen bir ilerleme sağlayamadı. Karşı saldırı girişimleri Kiev'e 125 binden fazla askerin ölümüne ve yaralanmasına mal oldu.



ABD ve Batı, Ukrayna’nın başarısızlığından Kiev ise Atlantik’in desteğini kaybetmekten korkuyor.



Eski Ukrayna Başbakanı Nikolay Azarov, Ukraynalı yetkililerin artık yalnızca zaferden değil, savunmadan da umudunu kaybettiğini söyledi.



Ukrayna Ordusunun, askeri stratejiyi yeniden gözden geçirme kararı aldığını belirten Azarov, “Yeni bölgelere ilerleme girişimlerinin ertelenmesi istendi. Başka bir deyişle bu, savaşarak kontrollü bir geri çekilme olacak” dedi.



Azarov, Volodimir Zelenskiy yönetimiyle ilgili de dikkat çeken ifadeler kullandı.



Öyle görünüyor ki IMF ve Hollanda’dan tahsis edilen fonlar başarıyla çalınacak ve savunma yapılarının inşası artık çalınanlardan kalanlarla finanse edilecek. Devlet bütçesinin bu amaçlar için ayıracağı az miktardaki para da yerel yetkililer tarafından cebe atılacak.



Atlantik Cephesi’nin, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin üzerini çizdiği haberleri hafta başında basına yansımıştı. Avrupa Birliği kulislerinde de uzun bir süredir “Zelenskiy’den kurtulma” planları konuşuluyor. Yerine gelecek isimler tartışılıyor. Ukrayna için ufukta bir B planı da görünmüyor. ABD, Güney Kafkasya’daki cephesini de kaybediyor.



