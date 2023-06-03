ABD halkı çürümeye terk ediliyor: Özgürlük adı altında yozlaşma

Bireysel çıkarcı sistem üzerine kurulu ABD'nin her köşesinde, insanı aşağılayan manzaralar var. Gençler, uyuşturucunun pençesinde sokaklarda ölüme terkedilirken, insan hakları adeta, yok hükmünde. Michigan eyaletinde çekilen bir görüntü ise, çürümeyi yeniden gözler önüne serdi...

Son Güncelleme:

Doğal olmayan cinsel kimliklerle çocuklara kadar inen dayatmalar, aile bağlarını ve toplumsal dayanışmayı dağıtmak için vaad edilen sözde özgürlükler, Amerikan halkını da vuruyor....

Halk sokaklarda böyle ölüme terkediliyor.

Bireysel silahlanmanın en üst seviyeye çıktığı, gençlerin uyuşturucu pençesinde kıvrandığı, cinsiyetsizlik propagandaları ile geleceksizliğe mahkum edildiği Amerika'da, her gün yeni bir skandal ortaya çıkıyor.

Görüntü, ABD'nin Michigan eyaletinden...

Tüm dünyaya insan hakları dersi vermeye soyunan ABD'nin sokaklarında, insanların aşağılanmasına böyle müsaade ediliyor...

Bir erkek, bir kadının boynuna doladığı tasma ile sokaklarda dolaşıyor.

ABD'de çürüme, kendisini akıl almaz bir şekilde, sokak sokak gösteriyor....

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# Amerika Birleşik Devletleri # yozlaşma

Benzer Videolar

Zelenski Moldova'da yine yardım istedi Zelenski Moldova'da yine yardım istedi
"Çin ile düşman değiliz ama rakibiz" "Çin ile düşman değiliz ama rakibiz"
BRICS'in gündemi ortak para birimi BRICS'in gündemi ortak para birimi
Yapay zeka komutanını öldürdü Yapay zeka komutanını öldürdü
ABD Büyükelçiliği'nden LGBT kışkırtması ABD Büyükelçiliği'nden LGBT kışkırtması
ABD Başkanı Biden yere düştü ABD Başkanı Biden yere düştü
İsrail 33 Filistinliyi gözaltına aldı İsrail 33 Filistinliyi gözaltına aldı
LGBT ile mücadeleyi hedef aldılar LGBT ile mücadeleyi hedef aldılar
Rusya'ya ikinci İHA saldırı girişimi Rusya'ya ikinci İHA saldırı girişimi
Azerbaycan’dan atılım mesajı Azerbaycan’dan atılım mesajı
Atlantik'ten Balkan'lara yeni cephe açma girişimi Atlantik'ten Balkan'lara yeni cephe açma girişimi
Asya-Pasifik'te tansiyon yükseldi Asya-Pasifik'te tansiyon yükseldi
Çok Okunanlar
1 Göreve Başlama Töreni'ne hangi liderler katıldı?
2 Balıkesir'de ne yenir?
3 İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?
4 Beştepe'deki törende Maduro ayrıntısı
5 Haziran ayı halka arz takvimi: 2023 Haziran ayında halka arz olacak şirketler hangileri?