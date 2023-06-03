ABD halkı çürümeye terk ediliyor: Özgürlük adı altında yozlaşma

Doğal olmayan cinsel kimliklerle çocuklara kadar inen dayatmalar, aile bağlarını ve toplumsal dayanışmayı dağıtmak için vaad edilen sözde özgürlükler, Amerikan halkını da vuruyor....

Halk sokaklarda böyle ölüme terkediliyor.

Bireysel silahlanmanın en üst seviyeye çıktığı, gençlerin uyuşturucu pençesinde kıvrandığı, cinsiyetsizlik propagandaları ile geleceksizliğe mahkum edildiği Amerika'da, her gün yeni bir skandal ortaya çıkıyor.

Görüntü, ABD'nin Michigan eyaletinden...

Tüm dünyaya insan hakları dersi vermeye soyunan ABD'nin sokaklarında, insanların aşağılanmasına böyle müsaade ediliyor...

Bir erkek, bir kadının boynuna doladığı tasma ile sokaklarda dolaşıyor.

ABD'de çürüme, kendisini akıl almaz bir şekilde, sokak sokak gösteriyor....