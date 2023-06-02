BRICS Dışişleri Bakanları toplandı: Gündem ortak para birimi

Ayrıca İran ve Suudi Arabistan’ın da olduğu ittifaka katılmak isteyen 20 ülke ile "BRICS Dostları Toplantısı" yapıldı.

Ekonominin yükselen güçleri Çin, Rusya, Hindistan, Brezilya ve Güney Afrika Cumhuriyeti’nin oluşturduğu BRICS ittifakı, hem genişlemeye hem de ortak para birimi oluşturmaya hazırlanıyor.

İttifak, Ağustos ayında yapılacak liderler zirvesi öncesinde ticarette doları devre dışı bırakacak çalışmalarına hız verdi. BRICS ülkelerinin Dışişleri Bakanları, Güney Afrika’nın başkenti Cape Town’da bir araya geldi.

Güney Afrika Cumhuriyeti Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanı Dr. Naledi Pandor’un başkanlık ettiği toplantıya, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Brezilya Dışişleri Bakanı Mauro Vieira, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ve Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Ma Zhaoxukatıldı.

Toplantının ilk gün oturumunda, BRICS ülkelerinin ortak para birimine geçişi, milli paralarla ticaret ve genişleme konuları masaya yatırıldı. Bölgesel ve küresel konularda görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantının sonunda ortak açıklama yapıldı. Bakanlar, giderek daha fazla ülkenin BRICS’e katılma başvurusu yapmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Güney Afrikalı Bakan Naledi Pandor, BRICS çok kutuplu dünyanın evrimini ve cazibesini simgeliyor. Bir düzineden fazla ülkenin ittifaka katılmak için başvurması, bunun kanıtıdır." Dedi. Hint Bakan Jaishankar ise, BRICS'e yeni üye kabulü konusunda ilkeleri, kriterleri ve standartları belirlemek için çalışmaların sürdüğünü, bu konuda iyi niyetle hareket edildiğini söyledi.

Cape Town'daki zirvenin 2. gününde, İran ve Suudi Arabistan’ın da aralarında olduğu ittifaka katılmak isteyen 20 ülkenin Dışişleri Bakanları ile "BRICS Dostları Toplantısı" yapıldı.

Öte yandan BRICS Dışişleri Bakanları’nın ortak bildirisinde, Suriye vurgusu da dikkat çekti. Bildiride, Suriye'nin Arap Devletleri Ligi'ne dönüşünün memnuniyetle karşılandığı belirtildi. Ayrıca Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı duyan siyasi ve uzlaşmaya dayalı çözüm çabalarının desteklendiği vurgulandı.

BRICS ülkelerinin toplam gayrisafi yurt içi hasılası, küresel hasılanın yüzde 30'undan fazlasını oluşturuyor. Dünya ekonomisine katkısı, ABD’nin başını çektiği G7 ülkelerini geçmiş durumda… BRICS küresel kalkınmaya 2022 yılında yüzde 32,1 katkı sunarken, Batı bloğu G7 ise yüzde 29,9’da kaldı.