ABD Başkanı Biden yere düştü
ABD Başkanı Joe Biden, ABD Hava Kuvvetleri Akademisi 2023 mezunları sınıfına yaptığı konuşmanın ardından, sahnede sendeleyerek yere düştü.
Eski Başkan Donald Trump, Biden'ın düşüşünden zarar görmemesini umduğunu dile getirerek, özellikle eğimli yerlerde yürürken dikkatli olması gerektiğini söyledi.
Son zamanlarda Cumhuriyetçiler ve ABD Başkanı muhalifleri, Biden'ın "kötüleşen sağlık durumu" nedeniyle yeniden aday olmasından endişe duyduklarını dile getirirken, yaşıyla ilgili konuşmaların ABD başkanlık seçimleri kampanyalarında yer alması bekleniyor.
Kaynak: Unews