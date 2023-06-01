İsrail 33 Filistinliyi gözaltına aldı

Ülkeler İsrail'in eylemlerini kınamakla yetiniyor. Saldırılara 2-3 gün ara verildikten sonra tekrar harekete geçiliyor. İsrail saldırmak için sürekli bahane arıyor...

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli noktalarında 33 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail tarafından konuya ilişkin bir açıklama yapılmazken 23'ü Beytüllahim'in Taku beldesinden olmak üzere, 33 Filistinlinin gözaltına alındığı tespit edildi.

İsrail güçleri, çeşitli suçlamalarla Filistinlileri gözaltına alıyor. Baskınlara tepki gösteren bölge sakini Filistinliler ile İsrail askerleri arasında zaman zaman çatışmalar çıkıyor.