ABD basını Türkiye'nin LGBT ile mücadelesini hedef aldı

28 Mayıs gecesi seçim zaferini ilan ederken ortaya konan LGBT ile mücadelede kararlılık Batı’yı rahatsız etti. Atlantik basını LGBT üzerinden Türkiye’yi karalama kampanyasına başladı.

ABD’nin üç büyük silahşöründen biri olan New York Times’tan dikkat çeken bir başlık yer aldı. LGBT’lerin Türkiye’de hayatlalarının risk altında olduğu iddia edildi. ABD basını bu başlıkla Türkiye’de yeni bir algı operasyonuna başladıklarını ilan etti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın seçimi kazanmasıyla büyük korku hakim olduğu ileri sürüldü. Türkiye’den yazarların da yer aldığı yazıda Türkiye’de LGBT örgütlerinin açıklamalarına geniş yer verildi. “İnsanlar korkuyor. ‘Sokak ortasında kesilecek miyiz ya da saldırıya mı uğrayacağız’ gibi düşüncelere kapıldı" ifadesi dayanak gösterildi.

Erdoğan otokratlaşarak demokratik tüm hareketleri engellediği, tehdit ettiği savunuldu. Üniversitelerde kapatılan LGBT klüplerinin açılması, yerel yönetimler üzerindeki baskının kaldırılması, Onur Yürüyüşü yasağının kaldırılması gerektiği kaydedildi. LGBT örgütlerine eylem çağrısı yapıldı.

Türk hükümeti, “baskıcı rejim” olarak tanımlandı. Bu yüzden Türk gençliğinin ülkesini terk ettiği yazıldı. ABD basınına göre genç göçünün 28 Mayıs sonrası hızlanacak.