ABD Büyükelçiliği'nden LGBT kışkırtması

ABD Büyükelçiliği Ankara’da yeni yapılan büyükelçilik binasına LGBT flaması astı. Skandalı sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla açıklayan Amerikan Büyükelçiliği, topluma kimliksizliği dayatan LGBT örgütüne sahip çıktı.

Son Güncelleme:

Amerika Birleşik Devletleri, toplum ahlakını ve aile yapısını hedef alan LGBT'ye bir kez daha sahip çıktı.

ABD Büyükelçiliği, Ankara’daki yeni binasına LGBT flaması astı.

Elçilik, flamanın fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı. Paylaşımda, ABD’nin LGBT haklarını savunmaya devam edeceği mesajı verildi.

Amerikan elçiliğinin kışkırtma girişimine sosyal medyada vatandaşlardan tepki yağdı.

# abd # amerika # lgbt

Benzer Videolar

ABD Başkanı Biden yere düştü ABD Başkanı Biden yere düştü
İsrail 33 Filistinliyi gözaltına aldı İsrail 33 Filistinliyi gözaltına aldı
LGBT ile mücadeleyi hedef aldılar LGBT ile mücadeleyi hedef aldılar
Rusya'ya ikinci İHA saldırı girişimi Rusya'ya ikinci İHA saldırı girişimi
Azerbaycan’dan atılım mesajı Azerbaycan’dan atılım mesajı
Atlantik'ten Balkan'lara yeni cephe açma girişimi Atlantik'ten Balkan'lara yeni cephe açma girişimi
Asya-Pasifik'te tansiyon yükseldi Asya-Pasifik'te tansiyon yükseldi
Rusya Ukrayna donanmasını yok etti Rusya Ukrayna donanmasını yok etti
Kosova'da neler oluyor? Kosova'da neler oluyor?
Çin'den ABD uçağına engelleme Çin'den ABD uçağına engelleme
Sırbistan-Kosova sınırında çatışma Sırbistan-Kosova sınırında çatışma
Sırplar NATO askerlerini böyle püskürttü Sırplar NATO askerlerini böyle püskürttü
Çok Okunanlar
1 Süper Lig şampiyonu ne kadar para alıyor?
2 Türkiye'de kaç trafik kazası oldu?
3 İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?
4 Türk halkının ne kadarı alkol ve tütün kullanıyor?
5 Konya'da korkunç olay