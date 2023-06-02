ABD Büyükelçiliği'nden LGBT kışkırtması

Amerika Birleşik Devletleri, toplum ahlakını ve aile yapısını hedef alan LGBT'ye bir kez daha sahip çıktı.



ABD Büyükelçiliği, Ankara’daki yeni binasına LGBT flaması astı.



Elçilik, flamanın fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı. Paylaşımda, ABD’nin LGBT haklarını savunmaya devam edeceği mesajı verildi.

Amerikan elçiliğinin kışkırtma girişimine sosyal medyada vatandaşlardan tepki yağdı.