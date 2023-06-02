ABD Büyükelçiliği'nden LGBT kışkırtması
ABD Büyükelçiliği Ankara’da yeni yapılan büyükelçilik binasına LGBT flaması astı. Skandalı sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla açıklayan Amerikan Büyükelçiliği, topluma kimliksizliği dayatan LGBT örgütüne sahip çıktı.
Amerika Birleşik Devletleri, toplum ahlakını ve aile yapısını hedef alan LGBT'ye bir kez daha sahip çıktı.
ABD Büyükelçiliği, Ankara’daki yeni binasına LGBT flaması astı.
Elçilik, flamanın fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı. Paylaşımda, ABD’nin LGBT haklarını savunmaya devam edeceği mesajı verildi.
Amerikan elçiliğinin kışkırtma girişimine sosyal medyada vatandaşlardan tepki yağdı.