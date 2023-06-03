Biden: "Çin ile düşman değiliz ama rakibiz"

ABD’nin temerrüde düşmesini engelleyen yasa Senato’da kabul edildi. Nihai imzayı atacak ABD Başkanı Joe Biden, ABD Hava Kuvvetleri mezuniyet töreninde Rusya’yı hedef aldı. Ama açıklamalarından çok konuşma sonrası tökezleyip düşmesi gündem oldu.

Nakit sıkıntısı çeken ABD’de borç limitini 2 yıl uzatan yasa Temsilciler Meclisi’nden sonra Senota’da kabul edildi. Nihai karar için imzası beklenen Joe Biden ise Colorado’daydı. ABD Hava Kuvvetleri Akademisi mezuniyet töreninde konuştu..

Rusya’yı hedef aldı Biden. Rus Lider Vladimir Putin’in “NATO’nun çöktüğü” fikrinin yanlış olduğunu savundu. Dayanağı ise NATO üzerinde Ukrayna’ya gönderilen silahlar oldu. NATO’nun yeni üyelerle güçleneceğine söz verdi. Ancak bu söz sadece İsveç içindi:

- En yeni müttefikimiz Finlandiya ile yakında da İsveç'in bir an önce ittifaka katılmasıyla (NATO) şimdi daha güçlü. Bu (İsveç'in üyeliği) gerçekleşecek. Size söz veriyorum.


Asya- Pasifik’i Hİnt-Pasifik olarak tanımladı ABD Başkanı. Çin’i kuşatmadıklarını, rekabeti gözettiklerini iddia etti. Pekin’in tepki gösterdiği AUKUS ve Quad ittifaklarını geliştireceklerini belirtti:

- Çin ve ABD, iklim gibi bazı küresel sorunları çözebileceğimiz alanlarda birlikte çalışabilmelidir. Ancak güçlü rekabete de hazırız.


Dünyanın hızla değiştiğini belirten Joe Biden’in yapay zeka vurgusu dikkat çekiciydi. Yapay zeka ve üç boyutlu baskı gibi gelişmekte olan teknolojilerin, çatışmaların doğasını değiştirebileceğini söyledi.

Ancak Biden’in bu açıklamalarından çok bu görüntü konuşuldu. ABD Başkanı konuşmasını tamamlayıp kürsüden inerken, ayağı takıldı ve yine düştü.

# joe biden

Benzer Videolar

BRICS'in gündemi ortak para birimi BRICS'in gündemi ortak para birimi
Yapay zeka komutanını öldürdü Yapay zeka komutanını öldürdü
ABD Büyükelçiliği'nden LGBT kışkırtması ABD Büyükelçiliği'nden LGBT kışkırtması
ABD Başkanı Biden yere düştü ABD Başkanı Biden yere düştü
İsrail 33 Filistinliyi gözaltına aldı İsrail 33 Filistinliyi gözaltına aldı
LGBT ile mücadeleyi hedef aldılar LGBT ile mücadeleyi hedef aldılar
Rusya'ya ikinci İHA saldırı girişimi Rusya'ya ikinci İHA saldırı girişimi
Azerbaycan’dan atılım mesajı Azerbaycan’dan atılım mesajı
Atlantik'ten Balkan'lara yeni cephe açma girişimi Atlantik'ten Balkan'lara yeni cephe açma girişimi
Asya-Pasifik'te tansiyon yükseldi Asya-Pasifik'te tansiyon yükseldi
Rusya Ukrayna donanmasını yok etti Rusya Ukrayna donanmasını yok etti
Kosova'da neler oluyor? Kosova'da neler oluyor?
Çok Okunanlar
1 Haziran ayı halka arz takvimi: 2023 Haziran ayında halka arz olacak şirketler hangileri?
2 3 Haziran 2023 Resmi Gazete kararları
3 İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?
4 Altın fiyatlarında dalgalanma sürüyor
5 700 bin tl ile alınabilecek sıfır araba önerileri