Biden: "Çin ile düşman değiliz ama rakibiz"

Nakit sıkıntısı çeken ABD’de borç limitini 2 yıl uzatan yasa Temsilciler Meclisi’nden sonra Senota’da kabul edildi. Nihai karar için imzası beklenen Joe Biden ise Colorado’daydı. ABD Hava Kuvvetleri Akademisi mezuniyet töreninde konuştu..



Rusya’yı hedef aldı Biden. Rus Lider Vladimir Putin’in “NATO’nun çöktüğü” fikrinin yanlış olduğunu savundu. Dayanağı ise NATO üzerinde Ukrayna’ya gönderilen silahlar oldu. NATO’nun yeni üyelerle güçleneceğine söz verdi. Ancak bu söz sadece İsveç içindi:

- En yeni müttefikimiz Finlandiya ile yakında da İsveç'in bir an önce ittifaka katılmasıyla (NATO) şimdi daha güçlü. Bu (İsveç'in üyeliği) gerçekleşecek. Size söz veriyorum.



Asya- Pasifik’i Hİnt-Pasifik olarak tanımladı ABD Başkanı. Çin’i kuşatmadıklarını, rekabeti gözettiklerini iddia etti. Pekin’in tepki gösterdiği AUKUS ve Quad ittifaklarını geliştireceklerini belirtti:

- Çin ve ABD, iklim gibi bazı küresel sorunları çözebileceğimiz alanlarda birlikte çalışabilmelidir. Ancak güçlü rekabete de hazırız.



Dünyanın hızla değiştiğini belirten Joe Biden’in yapay zeka vurgusu dikkat çekiciydi. Yapay zeka ve üç boyutlu baskı gibi gelişmekte olan teknolojilerin, çatışmaların doğasını değiştirebileceğini söyledi.



Ancak Biden’in bu açıklamalarından çok bu görüntü konuşuldu. ABD Başkanı konuşmasını tamamlayıp kürsüden inerken, ayağı takıldı ve yine düştü.



