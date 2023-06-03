Zelenski Moldova'da yine yardım istedi

Molodova'da yapılan Avrupa Siyasi Topluluğu'nun ikinci toplantısı Ukrayna'nın yardım toplama kampanyasına dönüştü.



Ukrayna Devlet Başkanı Vlodomir Zelenskiy, özel konuk statüsü ile liderlerle görüşüp, ek yardımlar istedi. Aile fotoğrafı çekiminden sonra bile ayakta Avrupalı liderlerle konuşmaya çalıştı. Daha önce önerdiği tek taralı barış formülünü anlatıp henüz tarih konmayan zirveye davet etti. NATO ve AB üyeliği için destek aradı. "Ukrayna NATO’da olsaydı Rusya’nın saldıramazdı" açıklaması yaptı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'de Ukrayna'nın talebi üzerine Zelenskiy ile görüştü.



İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ise Zelenskiy ile kameralara karşısında yardım sözü verirken Savunma Bakanlığı aksine işaret etti. Savunma Bakanı Ben Wallace, "Yardım ediyoruz ama stoklar tükeniyor" dedi.



AST toplantısına katılan Alman Şansölye Olaf Scholz'un hedefinde Rusya vardı. Scholz, "Moldova'daki toplantı ile Rus emperyalizmine karşı güçlü bir sinyal gönderiyoruz" dedi. NATO ve Rusya arasında bir savaşa dönüşmesine izin vermeden Ukrayna'yı savunacaklarını söyledi.



Son açıklanan kamu anketine göre Alman halkın yüzde 79'unun memnun olmadı Alman hükümeti, 4 Rus konsolosluğunu kapatma kararı aldı.