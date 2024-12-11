ABD, HTŞ'yi terör listesinden çıkaracak mı? İşte o iddianın ayrıntıları

ABD yönetiminin, yabancı terör örgütleri listesinde bulunan Heyet Tahrir Şam'ı (HTŞ) terör listesinden çıkarmanın yollarını değerlendirdiği iddia edildi.

Adı açıklanmayan iki üst düzey Amerikalı yetkili, konuyla ilgili Amerikan NBC News kanalına konuştu. Yetkililere dayandırılan habere göre, Joe Biden yönetimi, HTŞ'nin durumuna ilişkin olası senaryolar üzerinde çalışıyor.

ABD yönetiminin, halen yabancı terör örgütleri listesinde bulunan HTŞ'nin bu listeden çıkarılması için gerekli değerlendirmeleri yaptığı belirtildi.

Açıklama yapan yetkililerden biri HTŞ'nin terör listesinden "yakında" çıkarılabileceğini ifade ederken, diğer yetkili henüz değerlendirme sürecinin ilk aşamasında olunduğunu belirtti.

Yetkililer, bu adımın amacının, ABD'nin ve diğer ülkelerin "Suriye'deki yeni yönetimle" rahat bir şekilde çalışabilmelerini kolaylaştırmak olduğunu ifade etti.

Yetkililer, bu kapsamda HTŞ lideri Ahmed eş-Şera'nın (Ebu Muhammed el-Culani) başına konulan 10 milyon dolarlık ödülün de kaldırılabileceğini belirtti.

ABD DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Öte yandan, ABD Dışişleri Bakanlığı da konuyla ilgili açıklama yapmıştı. Açıklamada, şu anda HTŞ'nin terör listesinden çıkarılmasına yönelik herhangi bir politika değişikliğinin olmadığı kaydedilmişti.

ABD, 2018'de HTŞ'yi yabancı terör örgütleri listesine almıştı.