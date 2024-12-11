Donald Trump, ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi adayını duyurdu

ABD'nin 47. başkanı seçilen Donald Trump, ülkesinin yeni Ankara Büyükelçisi adayını duyurdu. Trump, Colony Capital adlı yatırım şirketinin kurucusu Tom Barrack'ı, ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi olarak aday gösterdiğini açıkladı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Donald Trump, ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi adayını duyurdu
Yayınlanma:

ABD'nin 47. başkanı seçilen Donald Trump, ülkesinin yeni Ankara Büyükelçisi adayını açıkladı. Trump, konuyla ilgili kendi sosyal medya platformu Truth'taki hesabından paylaşımda bulundu.

Donald Trump, ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi olarak Colony Capital adlı yatırım şirketinin kurucusu Tom Barrack'ı aday gösterdiğini duyurdu.

Trump açıklamasında, "Tom Barrack'ın Türkiye'ye bir sonraki büyükelçimiz olarak atanacağını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum. Tom, 30 yıl boyunca küresel bir özel sermaye şirketini başarıyla yönetti. Hem siyaset hem de iş dünyasındaki çok çeşitli kanaat önderleri nezdinde saygı duyulan, deneyimli ve makul bir isim olarak tanınmaktadır." ifadesini kullandı.

Tom Barrack, daha önce Birleşik Arap Emirlikleri'nin etki ajanı olarak yasa dışı faaliyet göstermekle suçlanmış ve karşı karşıya olduğu 9 suçlamanın tamamından 2022'de beraat etmişti.

ABD'de başkanın yaptığı büyükelçi atamalarının senato tarafından onaylanması gerekiyor.

ABD ile Türkiye arasında kritik görüşme! Tarih ve yer belli olduABD ile Türkiye arasında kritik görüşme! Tarih ve yer belli olduGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

donald trump abd son dakika
Günün Manşetleri
Trump, ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi adayını duyurdu
ABD ile Türkiye arasında kritik görüşme
4 şehirde Siberağ-11 operasyonu
Güney Kore'de Devlet Başkanlığı Ofisine baskın
İstanbul'da 4 katlı binada yangın
SMO Deyrezor'u ele geçirdi
"Sahadaki tabloda artık taşlar yerine oturuyor"
Hakan Fidan'dan TBMM’de kritik Suriye mesajları
Aleksandr Dugin'den çok önemli açıklamalar
"Suriye'de özerklik ve federasyon ABD ve İsrail'in planlarıdır"
Çok Okunanlar
Tarihte bugün: 11 Aralık Tarihte bugün: 11 Aralık
"Sahadaki tabloda artık taşlar yerine oturuyor" "Sahadaki tabloda artık taşlar yerine oturuyor"
Bakan Tunç’tan çıplak arama iddialarına yanıt Bakan Tunç’tan çıplak arama iddialarına yanıt
4,4 büyüklüğünde deprem oldu 4,4 büyüklüğünde deprem oldu
Korkunç trafik kazası: Eskişehir’de 4 kişi hayatını kaybetti Korkunç trafik kazası: Eskişehir’de 4 kişi hayatını kaybetti