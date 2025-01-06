"ABD İdlib'te HTŞ'ye destek verdi"

ABD’nin eski Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey (ceymıs cefri), Suriye’deki HTŞ yönetimine verdikleri desteği anlattı. Jefrrey, “ABD eski Suriye rejimiyle ilişkilerini normalleştirseydi, muhalefet onu deviremezdi” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
"ABD İdlib'te HTŞ'ye destek verdi"
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Şam’daki yeni HTŞ yönetiminin arkasında Amerika Birleşik Devletleri’nin olduğu önemli bir isim tarafından daha açıklandı. ABD’nin eski Suriye Özel temsilcisi James Jeffrey, Amerikanın İdlib’e verdiği desteği anlattı..

Jeffrey “HTŞ kontorolünde olan İdlib’e büyük yardımlar sağladık. Ayrıca, "ABD'nin Esad yönetimiyle ilişkilerini normalleştirseydi, muhalefet buna dayanamazdı, hatta onu deviremezdi” ifadelerin kullandı.

Jusoor News adlı kanala  konuşan Jefrrey, HTŞ yönetimiyle İsrail’in yakınlaşmasını sağlamaya yönelik gayriresmi çaba sarfettiklerini de vueguladı.

Jeffrey, HTŞ ve PKK’nın Suriye’deki Amerikan kamuflajlı örgütü SDG arasında çatışmanın olmamasına sevindi. Gelecekteki görüşmeler ve istikrar için cesaret verici olduğunu savundu.

Amerikan devletinin özel isimlerinden olan Jeffrey, terör örgütü PKK ile Türkiye arasında barışı sağlamaya çalışan birçok tarafın olduğunu da söyledi. Jeffrey, iki tarafın yakınlaşmasını engelleyen güçlerin olduğunu da savundu.

Öte yandan, Wall Street Journal gazetesi, ABD’nin Suriye'deki HTŞ yönetimine uyguladığı bazı yaptırımları 6 ay süreyle yumuşatmaya hazırlandığını yazdı.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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