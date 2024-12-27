ABD iflasın eşiğinde! Elon Musk kırmızı alarm verdi

ABD'li milyarder Elon Musk, ülkesinin iflasın eşiğinde olduğunu açıkladı. ABD’nin ciddi bir harcama sorunu yaşadığını belirten Musk, ulusal borcun 36 trilyon dolara ulaştığını söyledi.

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ABD iflasın eşiğinde! Elon Musk kırmızı alarm verdi
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Amerika Birleşik Devletleri’nin yeni başkanı Donald Trump’ın en büyük destekçisi olan iş insanı Elon Musk, ABD ekonomisi için kırmızı alarm verdi.

Sosyal medyada bir bahis platformunun paylaşımını alıntılayan Musk “Eğer ülke yetkilileri bütçe harcamaları ve ulusal borç sorununu düzeltmezse, ABD iflas riskiyle karşı karşıya kalacaktır" dedi.

Elon Musk'ın, yakında başına geçeceği Devlet Verimlilik Bakanlığı’nda borç sorununa çözüm üretmesi bekleniyor.

Musk’ın "Ya bunu düzeltiriz ya da fiilen iflas ederiz" dediği ulusal borç, Joe Biden döneminde, 28 trilyon dolardan 36 trilyon dolara yükselerek benzeri görülmemiş bir seviyeye ulaştı.

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