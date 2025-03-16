ABD-İran gerilimi tırmanıyor: İran'dan Trump'a sert yanıt!

ABD Başkanı Donald Trump’ın Yemen’deki Husilere karşı askeri operasyon başlattıklarını duyurmasının ardından İran yönetimine yönelttiği suçlamalar, Tahran’ın sert tepkisiyle karşılandı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Trump’a yanıt vererek ABD’nin İran’a dış politikasını dikte etme yetkisinin bulunmadığını belirtti.

Erakçi, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"ABD hükümetinin İran dış politikasını dikte etme yetkisi veya görevi yoktur. O dönem 1979'da sona erdi. Biden geçen yıl, benzeri görülmemiş şekilde 23 milyar doları soykırımcı rejime (İsrail) vermesi için kandırıldı. 60 binden fazla Filistinli öldürüldü ve dünya tamamen ABD'yi sorumlu tutuyor."

"ÖNCE İSRAİL'E DESTEĞİNİZİ ÇEKİN"

Erakçi, ABD’nin İran’ı Yemen’deki Husilere destek vermekle suçlamasına karşılık, Washington yönetimini İsrail'e destek vermekle eleştirdi. Trump’ın İran’a yönelik tehditlerini kabul etmediklerini belirten Erakçi, şu ifadeleri kullandı: "İsrail soykırımına ve terörizmine desteği sonlandırın. Yemen halkını öldürmekten vazgeçin."

TRUMP: "İRAN HUSİLERE DESTEĞİ KESMELİDİR"

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Yemen’deki Husilere karşı geniş çaplı bir askeri operasyon başlattıklarını duyurmuştu. İran yönetimini de hedef alan Trump, Tahran’ın Husilere verdiği desteğin sonlandırılması gerektiğini vurgulayarak, şu ifadeleri kullanmıştı: "Husi teröristlere verilen destek derhal sona erdirilmelidir. ABD halkını ve başkanını tehdit etmeyin, bunu yaparsanız dikkatli olun çünkü Amerika sizi tamamen sorumlu tutacaktır ve bu konuda hiç de nazik olmayacağız."