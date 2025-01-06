ABD kara kışa teslim oldu

Amerika Birleşik Devletleri’nde 7 eyalette hava durumu nedeniyle olağanüstü hâl ilan edildi.

Kansas, Missouri, Kentucky, Virginia, Batı Virginia ve Arkansas eyaletlerinin ardından New Jersey'de de OHAL başlatıldı.

Başkent Washington DC’de de acil durum ilan edildi.

Kutup girdabı nedeniyle oluşan şiddetli kar fırtınası nedeniyle 2 bin uçuş iptal edildi. Pek çok eyalette yollar kar nedeniyle kapandı.

Meteorologlar, kutup girdabı nedeniyle meydana gelen kış fırtınasının ABD’nin doğu bölgelerine doğru ilerlediğini açıkladı.

Kutup girdabı olarak bilinen Arktik bölgesinde dönen soğuk hava kütlesi zaman zaman yer değiştirerek alışılmadık şekilde güneye doğru inebiliyor. Bu kez kutup girdabı ABD üzerinde genişleyerek şiddetli kış fırtınasına neden oldu.