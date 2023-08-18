ABD ordusu ile teröristler tatbikat yaptı! ABD ve PKK/YPG el ele...

ABD ordusu, terör örgütü PKK/YPG'ye silahlı eğitimler vermeye devam ediyor. Son olarak ABD'li askerler, Haseke'nin Kamışlı ilçesinde teröristlerle ortak tatbikat düzenledi.

ABD ordusu ile teröristler tatbikat yaptı! ABD ve PKK/YPG el ele...
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ABD'nin bölücü terör örgütü PKK/YPG'ye açık desteği sürüyor. Örgüte silahlandırma anlamında yardımı esirgemeyen ABD, askeri eğitimlerle de teröristleri güçlendirmeye çalışıyor.

Son olarak ABD ordusu, Haseke ilinin kuzeydoğusundaki Kamışlı ilçesinde PKK/YPG'li teröristlerle ortak silahlı tatbikat gerçekleştirdi.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, tatbikat, 15-17 Ağustos tarihleri arasında yapıldı.

Uçak savarlar, ABD yapımı Bradley zırhlı muharebe araçları ve çeşitli ağır silahlar ortak silahlı tatbikatta kullanıldı.

ABD Ordusu, Haseke’de Abdülaziz Dağı ile Deyrizor ilindeki el-Ömer ile Koniko petrol sahalarındaki üslerinde sık sık terör örgütü PKK/YPG’ye askeri eğitim veriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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