ABD Suriye'de Terör Örgütü PKK/YPG'ye Silah Sevkiyatı Yaptı



ABD Suriye’de terörü beslemeye devam ediyor.



ABD ordusu, Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'nin işgalindeki Haseke ve Deyrizor'daki üslerine yeni sevkiyat yaptı.



ABD’ye ait 2 kargo uçağı Haseke'nin Harab Cir üssüne iniş yaptı.



Karadan ise, silah, mühimmat ve sağlık malzemeleri taşıyan 15 araçlık konvoy, El-Velid Sınır Kapısı'ndan giriş yaparak, Haseke- Ömer petrol sahalarındaki PKK’lı teröristlere ulaştırıldı.



İsrail-Filistin savaşıyla birlikte Suriye’de terör örgütü YPG/PKK'ya desteğini daha arttıran ABD, Haseke, Rakka ve Deyrizor’daki petrol sahalarını, terör örgütü PKK/YPG eliyle işgal altında tutuyor. Washington, bu bölgelerde PKK/YPG işbirliğiyle Suriye’nin petrol kaynaklarını sömürüyor.



ABD/PKK ikilisinin Suriye’deki petrol hırsızlığı, bir çok kez görüntülenerek, belgelendi. Şam yönetimi de ülkedeki ABD yağmasını uluslararası her platformda dile getiriyor.