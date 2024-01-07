ABD Suriye'de Terör Örgütü PKK/YPG'ye Silah Sevkiyatı Yaptı

ABD, Suriye’de PKK/YPG işgalindeki bölgelere silah sevkiyatını arttırdı. Amerikan Ordusu, PKK’lı teröristlere havadan ve karadan yeni lojistik takviye yaptı.

ABD Suriye'de Terör Örgütü PKK/YPG'ye Silah Sevkiyatı Yaptı
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ABD Suriye’de terörü beslemeye devam ediyor.

ABD ordusu, Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'nin işgalindeki Haseke ve Deyrizor'daki üslerine yeni sevkiyat yaptı.

ABD’ye ait 2 kargo uçağı Haseke'nin Harab Cir üssüne iniş yaptı.

Karadan ise, silah, mühimmat ve sağlık malzemeleri taşıyan 15 araçlık konvoy, El-Velid Sınır Kapısı'ndan giriş yaparak, Haseke- Ömer petrol sahalarındaki PKK’lı teröristlere ulaştırıldı.

İsrail-Filistin savaşıyla birlikte Suriye’de terör örgütü YPG/PKK'ya desteğini daha arttıran ABD, Haseke, Rakka ve Deyrizor’daki petrol sahalarını, terör örgütü PKK/YPG eliyle işgal altında tutuyor. Washington, bu bölgelerde PKK/YPG işbirliğiyle Suriye’nin petrol kaynaklarını sömürüyor.

ABD/PKK ikilisinin Suriye’deki petrol hırsızlığı, bir çok kez görüntülenerek, belgelendi. Şam yönetimi de ülkedeki ABD yağmasını uluslararası her platformda dile getiriyor.

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