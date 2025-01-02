ABD, Türkiye'ye karşı üs kuruyor

ABD Ordusu, 55 araçlık inşaat ve lojistik malzemesini Ayn el-Arab’a geniş bir askeri üs kurmak üzere götürdü. Terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar ise ABD'nin Türkiye'ye bir terör devleti dayatmaya çalıştığını belirtti.



Amerika Birleşik Devletleri , Ayn el Arab’a yaptığı yığınağı yenilerini ekledi. Pentagon, PKK/YPG işgalindeki bölgede Türkiye’ye karşı geniş bir askeri üs kuruyor.

İnşaat ve lojistik malzemeleriyle dolu, ABD bayrağı asılı 55 araçlık konvoy, Ayn el Arab’a gitti. Yerel kaynaklar konvoyda prefabrik odalar, güvenlik kameraları, hendek kazma ekipmanları, beton bloklar ve yakıt tankları gibi lojistik malzemelerin bulunduğunu da kaydetti.

Erbil merkezli Rav News isimli site, ABD’nin Irak’taki bir üssünü boşalttığını ordaki beton bariyerleri Suriye’ye taşıdığını bildirdi. Aynı kaynak ABD’nin Irak’taki güçlerini de Suriye’ye takviye edeceğini kaydetti.

Terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, ABD’deki saldırılara paralel olarak Türkiye sınırındaki bu adımın atıldığına dikkat çekti. ABD’nin DEAŞ’la mücadele bahanesi altında PKK/YPG’yle yürüttüğü ilişkileri anlattı.

Ulusal Kanal'a konuşan Ağar, ABD’nin bölgede çıkarlarını dayattığını, Suriye’den de çıkmayacağını savundu.