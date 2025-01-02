ABD, Türkiye'ye karşı üs kuruyor

Amerika'daki saldırılarla eş zamanlı olarak Pentagon, Suriye'nin Ayn el-Arab kentinde Türkiye’ye karşı üs kurmaya başladı

Haber Merkezi Haber Merkezi
ABD, Türkiye'ye karşı üs kuruyor
Yayınlanma:

ABD Ordusu, 55 araçlık inşaat ve lojistik malzemesini Ayn el-Arab’a geniş bir askeri üs kurmak üzere götürdü. Terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar ise ABD'nin Türkiye'ye bir terör devleti dayatmaya çalıştığını belirtti.

Amerika Birleşik Devletleri , Ayn el Arab’a yaptığı yığınağı yenilerini ekledi. Pentagon, PKK/YPG işgalindeki bölgede Türkiye’ye karşı geniş bir askeri üs kuruyor.

İnşaat ve lojistik malzemeleriyle dolu, ABD bayrağı asılı 55 araçlık konvoy, Ayn el Arab’a gitti. Yerel kaynaklar konvoyda prefabrik odalar, güvenlik kameraları, hendek kazma ekipmanları, beton bloklar ve yakıt tankları gibi lojistik malzemelerin bulunduğunu da kaydetti.

Erbil merkezli Rav News isimli site, ABD’nin Irak’taki bir üssünü boşalttığını ordaki beton bariyerleri Suriye’ye taşıdığını bildirdi. Aynı kaynak ABD’nin Irak’taki güçlerini de Suriye’ye takviye edeceğini kaydetti.

Terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, ABD’deki saldırılara paralel olarak Türkiye sınırındaki bu adımın atıldığına dikkat çekti. ABD’nin DEAŞ’la mücadele bahanesi altında PKK/YPG’yle yürüttüğü ilişkileri anlattı.

Ulusal Kanal'a konuşan Ağar, ABD’nin bölgede çıkarlarını dayattığını, Suriye’den de çıkmayacağını savundu.

DEM Parti heyeti, Bahçeli ile görüştüDEM Parti heyeti, Bahçeli ile görüştüSiyaset

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

abd türkiye suriye PKKPYDYPG
Günün Manşetleri
DEM Parti heyeti, Bahçeli ile görüştü
HTŞ'den PKK/YPG bölgesine ilaç ve aşı
Gazze'deki can kaybı 45 bini aştı
MSB'den kritik Suriye mesajı
2024'te 3.070 terörist etkisiz hale getirildi
DEM Parti heyeti, Bahçeli ile görüşecek
Kimlik göstermek zorunlu mu oluyor?
Buzlanma ve çığ bekleniyor!
Merkez Bankası'ndan kur korumalı mevduatla ilgili kritik karar
Korkut Hava Savunma Sistemi ile teröre geçit yok!
Çok Okunanlar
5 Ocak pazar günü kar yağacak 16 şehir belli oldu! 5 Ocak pazar günü kar yağacak 16 şehir belli oldu!
Elektrik kesintisi saatler sürecek: 2 Ocak elektrik kesintileri Elektrik kesintisi saatler sürecek: 2 Ocak elektrik kesintileri
Buzlanma ve çığ bekleniyor! Buzlanma ve çığ bekleniyor!
İslam Memiş tarih vererek uyardı: "Elimde TL olsa alırdım" İslam Memiş tarih vererek uyardı: "Elimde TL olsa alırdım"
Su kesintisi için hazırlıklı olun: 2 Ocak su kesintileri Su kesintisi için hazırlıklı olun: 2 Ocak su kesintileri