DEM Parti heyeti, Bahçeli ile görüştü

İmralı’da terör örgütü lideri Abdullah Öcalan ile görüşme gerçekleştiren DEM Parti milletvekilleri Önder ve Buldan, daha önce duyurdukları üzere Meclis’teki siyasi partilerle diyalog turuna başladı. Bu kapsamda ilk olarak DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan’ı gelişmeler hakkında bilgilendiren heyet, TBMM Başkanı Kurtulmuş ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Sırrı Süreyya Önder, “Meclis Başkanı Kurtulmuş’a görüşmelerimizle ilgili bilgi verdik, önerilerini dinledik ve genel bir değerlendirme yaptık. Tüm siyasi partileri ziyaret edeceğiz. Bu ziyaretler tamamlandıktan sonra heyet olarak kapsamlı bir açıklama yapacağız,” dedi.

BAHÇELİ İLE GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ

DEM Parti heyetinin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmesi yaklaşık 43 dakika sürdü. Görüşme sonrası Sırrı Süreyya Önder, basın mensuplarının sorularını yanıtladı ve Ahmet Türk’ün Bahçeli’ye bir tespih hediye ettiğini belirtti.

DEM heyetinin önümüzdeki günlerde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ile de bir görüşme gerçekleştireceği açıklandı.