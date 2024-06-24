ABD uçak gemisi Doğu Akdeniz'e gelecek! Filistin'i destekleyen ülkelere gözdağı

ABD’nin nükleer tahrikle çalışan “USS Theodore Roosevelt” adlı uçak gemisi Doğu Akdeniz'e geliyor.

Çin ve Rusya’ya karşı net bir tehdit mesajı iletmek üzere Asya-Pasifik’e gönderilen uçak gemisi, 28 Haziran’da Güney Kore ve Japonya Donanması’nın da katılımıyla Japon sularında “Özgürlük Sınırı” adlı üçlü bir tatbikat yapacak.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Asya turuna denk gelen tatbikatı, dünya basını ABD’nin Putin'e yanıtı olarak görüyor.

Tatbikat sonrasında ise gemi, ABD'nin bir diğer tehdit olarak Doğu Akdeniz'de konuşlandırılacağı ortaya çıktı.

Böylece, ABD’nin savaşa makinesi, başta Filistin ve Yemen olmak üzere bu ülkelere destek veren İran ve Türkiye’ye de benzer bir tehdit mesajı iletmiş olacak.