ABD ve İngiltere'den Yemen'e saldırı

ABD ve İngiltere Ensarullah'a karşı "Poseidon Archer" adını verdikleri bir operasyon başlattı. Yemen'in başkenti Sana kenti özellikle de askeri üs olan yerlerin hedef alındığı belirtildi.

Operasyona üçüncü bir ülkenin katıldığı ama isminin gizlendiği iddia edildi.

Başlatılan operasyonun uzun süreli olduğu açıklandı.