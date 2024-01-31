ABD Yunanistan'ı bataklığa sürüklüyor! Yunan hükümeti topraklarını ABD'ye peşkeş çekiyor

Yunanistan ABD'den 40 adet F-35 uçağı satın alacak. 40 adet F-35 uçağının fiyatı 8 milyar 600 milyon dolar civarında.

Yunanistan Ocak 2021'de de Fransa'dan 2 milyar 300 milyon avroluk bir anlaşma imzalayarak 18 adet Rafale savaş uçağı sipariş etmişti.

Adalarını satılığa çıkaran, topraklarını ABD'ye üs olarak peşkeş çeken Yunanistan, borç içinde yüzüyor. Avrupa Birliği üyeleri içinde Yunanistan en yüksek borç oranına sahip ülke...

2023'ün üçüncü çeyreğinde Yunanistan'ın kamu borcu gayri safi yurtiçi hasılaya oranı yüzde 165 buçuk olarak açıklandı. Toplam dış borcun borcu gayri safi yurtiçi hasılaya oranı ise yüzde 254.

553 milyar avro dış borcu olan ülke Batılı büyük devletlerin sömürgesi olmuş durumda. Yunanistan buna rağmen silahlanıyor.

Milli sanayisi bulunmayan Yunanistan'ın askeri harcamalarının gayri safi yurtiçi hasılasına oranı yüzde 3,7. Askeri alanda gücüne güç katan, Batı destekli terör ile aktif mücadele eden Türkiye'de ise bu oran yüzde 1,2.

ABD'NİN SATTIĞI YETMİYOR HİBE DE VERİYOR

Yunanistan'ı bir askeri garnizona çeviren ABD, bir yandan da askeri anlaşmalar ve hibelerle Yunanistan'ı silahlandırmaya devam ediyor.

ABD Dışişleri Antony Blinken, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'e geçen hafta gönderdiği mektupta, İhtiyaç Fazlası Savunma Malzemesi Programı kapsamında ABD'nin Yunanistan'a uçaklar, uçak motorları, tekneler ve zırhlı muharebe araçları vereceğini belirtti.

Program kapsamında ABD ordusunun envanterinden Yunanistan'a hibe edileceği bildirilen askeri araç ve ekipmanlar arasında 3 adet Protector sınıfı sahil güvenlik botu, 2 adet C130H askeri nakliye uçağı, P-3 deniz karakol uçakları için 10 motor ve 60 adet Bradley tipi zırhlı muharebe aracının bulunuyor.

Blinken daha önce de ABD donanmasından ihtiyaç fazlası 4 LCS sınıfı savaş gemisinin Yunanistan'a verilebilmesi için de Kongreye bildirimde bulunacaklarını kaydetmişti. ABD Dışişleri Bakanı Yunanistan'ın Ukrayna'ya sağlayabileceği ya da satabileceği savunma malzemeleri için ABD'nin dış askeri finansman programından 200 milyon dolara kadar yararlanabileceğini açıklamıştı.