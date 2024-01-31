Gazze'de ölenlerin sayısı 26 bin 900'e yükseldi

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında ölenlerin sayısının 26 bin 900'e, yaralananların sayısının ise 65 bin 949'a yükseldiği açıklandı.

Gazze'de ölenlerin sayısı 26 bin 900'e yükseldi

İsrali, 7 Ekim'de başlattığı Gazze'ye yönelik saldırılarını yaklaşık 4 aydır sürdürüyor. Bölgede büyük bir insanlık dramı yaşanırken can kaybı ve yaralı sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı açıklamayla bölgedeki son durumla ilgili bilgi verdi.

İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 150 Filistinliyi daha öldürdüğünü, 313 Filistinliyi yaraladığını belirten Kudra, Gazze'de 7 Ekim'den bu yana öldürülen Filistinlilerin sayısının 26 bin 900'e, yaralı sayısının da 65 bin 949'a yükseldiğini kaydetti.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kudra, hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğunu ancak İsrail güçlerinin engellemesi sebebiyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığını vurguladı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# gazze # filistin # israil
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