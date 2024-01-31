Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz enflasyonda düşüş için tarih verdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ekonomi gündemiyle ilgili konuştu. Enflasyonda düşüş için 2026 tarihine işaret eden Yılmaz, "Türkiye’ye ciddi bir fon akışı bekliyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz enflasyonda düşüş için tarih verdi
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ekonomideki güncellenmiş politikalarla öngörülebilirliğin arttığını söyledi. Ekonomi gündemiyle ilgili konuşan Cevdet Yılmaz, enflasyonda düşüş için 2026 tarihine işaret etti.

2026'da asıl hedefin tek haneli enflasyon olduğunu ifade eden Yılmaz, "Önümüzdeki dönemde para politikaları, maliye politikaları, yapısal reformlar, etkin bir koordinasyon, kararlı bir tutumla 2026 perspektifinde enflasyonda tek haneyi yeniden yakalayacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, kredi derecelendirme kuruluşlarının da istenilen hızda olmasa bile olumlu yönde açıklamalar yapmaya başladığını söyledi.

Yılmaz, "Önümüzdeki dönem özellikle dünyadaki konjonktürle de bağlantılı baktığımızda, Türkiye'ye ciddi bir fon akışı, hem finansal anlamda hem de doğrudan yatırımlar anlamında olacağını görüyorum" ifadelerini kullandı.

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