ABD'de 1915 Ermeni iddilarına yanıt olarak kitap hazırlandı!

ABD'de bulunan Türk Amerikan Güvenlik Vakfı (TASFO) adlı Türk sivil toplum kuruluşu, 1915 Ermeni iddialarına karşı kitap hazırlığı yapmışlardı. TASFO kitap çalışmasını tamamladıklarını duyurdu.



İngilizce olarak hazırlanan kitabın, mümkün olan en kısa zamanda sırasıyla Türkçe, Azerbaycan Türkçesi, Fransızca, Almanca, İspanyolca, Yunanca ve Ermenice baskılarının da hazırlanması planlandığı bildirildi.

Ayrıca, esere verdikleri mülakatlarla katkıda bulunan çoğu yabancı tarihçi ve akademisyenin isimleri, Prof. Justin McCarthy, Prof. Michael Gunter, Prof. Sean McMeekin, Prof. Jeremy Salt, Prof. Ömer Lütfi Taşçıoğlu, Dr. Robert B. McKay, Dr. Patrick Walsh, Dr. Maxime Gauin, Dr. Christian J Henrich, Dr. Mehmet Perinçek ve eski ABD Başkanı Ronald Reagan'ın hukuk danışmanı Bruce Fein olarak açıklandı.