ABD'de deprem oldu

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Adak kentinin 107 kilometre güneybatısında, açık denizde olduğunu açıkladı. Sarsıntı, yerin yaklaşık 48 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Yetkililerden yapılan açıklamalara göre, depremin ardından bölgede herhangi bir hasar ya da yaralanma raporu alınmadı.