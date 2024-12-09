ABD'de deprem oldu

ABD'nin Alaska eyaleti açıklarında 6,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem sonrası herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmezken, tsunami uyarısı da yapılmadı.

Mert Sagit Mert Sagit
ABD'de deprem oldu
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ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Adak kentinin 107 kilometre güneybatısında, açık denizde olduğunu açıkladı. Sarsıntı, yerin yaklaşık 48 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Yetkililerden yapılan açıklamalara göre, depremin ardından bölgede herhangi bir hasar ya da yaralanma raporu alınmadı.

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