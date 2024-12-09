Adana'da uyuşturucu operasyonu

Yurt genelinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında güvenlik güçlerinin çalışmaları sürüyor. Son olarak Adana'da, İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu satışının önlenmesine yönelik çalışma yaptı.

Çalışma kapsamında jandarma ekipleri Yüreğir ilçesinde tespit edilen adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda 478 uyuşturucu hap ele geçirildi. Ekipler ayrıca 21 yaşındaki F.K'yi gözaltına aldı.

Hakkında 11 suç kaydı olduğu tespit edilen F.K. işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.