Hasta taşıyan uçak düştü: 4 kişi hayatını kaybetti
ABD’nin Arizona eyaletinde hasta nakli için kullanılan küçük bir uçağın düşmesi sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi.
Yayınlanma:
Navajo Milleti Polis Departmanı, kazanın Chinle bölgesi yakınlarında yerel saatle öğle saatlerinde meydana geldiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, yakınlardaki bir hastayı nakletmek üzere havalanan uçağın inişe geçtiği sırada düştüğü ve olayda 4 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Federal Havacılık İdaresi (FAA), kazada 2 pilot ile 2 sağlık görevlisinin bulunduğunu duyurdu.
ABD Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu (NTSB) ise uçağın “Beechcraft” tipi olduğunu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı