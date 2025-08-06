Hasta taşıyan uçak düştü: 4 kişi hayatını kaybetti

Navajo Milleti Polis Departmanı, kazanın Chinle bölgesi yakınlarında yerel saatle öğle saatlerinde meydana geldiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, yakınlardaki bir hastayı nakletmek üzere havalanan uçağın inişe geçtiği sırada düştüğü ve olayda 4 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Federal Havacılık İdaresi (FAA), kazada 2 pilot ile 2 sağlık görevlisinin bulunduğunu duyurdu.

ABD Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu (NTSB) ise uçağın “Beechcraft” tipi olduğunu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.