Hasta taşıyan uçak düştü: 4 kişi hayatını kaybetti

ABD’nin Arizona eyaletinde hasta nakli için kullanılan küçük bir uçağın düşmesi sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Hasta taşıyan uçak düştü: 4 kişi hayatını kaybetti
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Navajo Milleti Polis Departmanı, kazanın Chinle bölgesi yakınlarında yerel saatle öğle saatlerinde meydana geldiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, yakınlardaki bir hastayı nakletmek üzere havalanan uçağın inişe geçtiği sırada düştüğü ve olayda 4 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Federal Havacılık İdaresi (FAA), kazada 2 pilot ile 2 sağlık görevlisinin bulunduğunu duyurdu.

ABD Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu (NTSB) ise uçağın “Beechcraft” tipi olduğunu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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