WhatsApp’ta büyük temizlik: 6,8 milyon hesap kapatıldı!

Meta, bu merkezlerde çoğu zaman insan kaçakçılığı mağduru olan işçilerin zorla çalıştırıldığını açıkladı. Myanmar, Kamboçya ve Tayland gibi ülkelerde faaliyet gösteren bu merkezler, her yıl milyarlarca dolarlık dijital dolandırıcılık yapıyor.

YENİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ GELİYOR

Meta’nın açıklaması, WhatsApp’ın dolandırıcılıkla mücadeleye yönelik yeni güvenlik özelliklerini duyurduğu gün geldi. Bu önlemler arasında, kullanıcıyı kişi listesinde olmayan biri tarafından grup sohbetine eklenmesi durumunda gönderilecek otomatik uyarı sistemi öne çıkıyor.

Meta’ya göre dolandırıcılar, sahte yatırım grupları oluşturarak kullanıcıları bu gruplara ekliyor, ardından kazanç vaatleriyle kandırmaya çalışıyor. Bazı vakalarda ise kullanıcı hesapları ele geçirilerek dolandırıcılık yapılabiliyor.

HESAPLAR TESPİT EDİLDİ

WhatsApp, kapatılan hesapların büyük bölümünün, dolandırıcılık faaliyetine geçmeden önce tespit edilerek engellendiğini belirtti. Örneğin Meta, ChatGPT geliştiricisi OpenAI iş birliğiyle Kamboçya merkezli bir suç ağını çökertti. Bu şebeke, sahte scooter kiralama sistemiyle insanları dolandırmak için ChatGPT destekli mesajlar kullanıyordu.

Genellikle dolandırıcılar, ilk olarak hedef kişiye SMS gönderiyor. Ardından iletişimi sosyal medya veya özel mesajlaşma uygulamalarına taşıyorlar. Sürecin son aşamasında, ödeme ya da kripto para transferi istenerek mağdur dolandırılıyor.

META'DAN KRİTİK UYARI!

Meta, dolandırıcılıkların çoğunda "ön ödeme" talebinin bulunduğunu belirterek, “Her zaman bir püf noktası vardır. Size vaat edilen kazançlar için önceden ödeme isteniyorsa, bu bir dolandırıcılıktır” uyarısında bulundu.

Yetkililer, WhatsApp kullanıcılarına hesap güvenliğini artırmak için iki adımlı doğrulama gibi güvenlik önlemlerini mutlaka aktif hale getirmelerini öneriyor. Örneğin Singapur polisi, vatandaşlarını mesajlaşma uygulamaları üzerinden gelen şüpheli taleplere karşı son derece dikkatli olmaları konusunda uyardı.