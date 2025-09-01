ABD’de kritik karar: Mahkeme Trump’ın tarifelerini iptal etti mi?

ABD Başkanı Donald Trump’ın ticaret politikası, federal temyiz mahkemesinin aldığı kritik bir karar sonrası ciddi bir darbe aldı. Mahkeme, Trump’ın uygulamaya koyduğu tarifelerin önemli bir bölümünü hukuka aykırı ilan etti.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
ABD’de kritik karar: Mahkeme Trump’ın tarifelerini iptal etti mi?
Yayınlanma:

Cuma günü alınan kararın ardından Trump, gümrük vergilerinin kaldırılmasının ülke ekonomisi için büyük risk taşıdığını vurguladı. Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, “ABD’ye 15 trilyon dolardan fazla yatırım yapıldı, bu bir REKOR. Bu yatırımların çoğu tarifeler sayesinde oldu. Eğer mahkeme bu tarifeleri iptal ederse yatırımlar kaçar, ABD üçüncü dünya ülkesi olur” ifadelerini kullandı.

Mahkemenin Kararı Ne Anlama Geliyor?

Federal Temyiz Mahkemesi, Trump’ın acil durum yetkisini kötüye kullandığını ve bu tür tarifelerin yalnızca Kongre onayıyla uygulanabileceğini belirtti. Karar kapsamında:

ABD’nin çoğu ticaret ortağına uygulanan geniş çaplı “karşılıklı” tarifeler
Kanada, Çin ve Meksika’dan gelen mallara yönelik, uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılı tarifeler hukuka aykırı bulundu.
Ancak yabancı çelik, alüminyum ve otomobillere uygulanan hedefli tarifeler bu kararın dışında tutuldu. Mahkeme, idareye temyiz için ekim ortasına kadar süre tanıdı.

“Yatırımlar Kaçar, Ekonomi Darbe Alır”

Trump, tarifelerin ABD ekonomisini canlandırdığını, üretimi desteklediğini ve bütçe açıklarını azalttığını savunuyor. Ancak ekonomistler, bu politikaların uzun vadede ABD’yi resesyon riskine sürükleyebileceği uyarısında bulunuyor.

Meteoroloji il il uyardı: Sağanak yağış hayatı felç edecek!Meteoroloji il il uyardı: Sağanak yağış hayatı felç edecek!Hava Durumu
abd mahkeme
Günün Manşetleri
“İBB soruşturması 100 yılın en büyük yolsuzluk dosyası”
İBB soruşturmasında kırmızı bülten kararı
Bakan Göktaş Balıkesir’de rakamları paylaştı
Denizli’de orman yangını 6 gündür sürüyor
Bin 250 dolandırıcı site kapatıldı
"Bebeklerin açlıktan öldüğü vahşet durmalı”
İstanbul Valiliği’nden yeni park yasağı genelgesi
Bakan Tekin canlı yayında 81 ildeki öğretmenlere hitap etti
Kozmetik ürünlerde kayıt dışı riskine dikkat!
İstanbul’da enflasyon rakamları açıklandı
Çok Okunanlar
İstanbul ve birçok ilde sağanak yağış uyarısı İstanbul ve birçok ilde sağanak yağış uyarısı
Altın piyasasında yeni rekor: İşte 1 Eylül güncel altın rakamları Altın piyasasında yeni rekor: İşte 1 Eylül güncel altın rakamları
Meteoroloji il il uyardı: Sağanak yağış hayatı felç edecek! Meteoroloji il il uyardı: Sağanak yağış hayatı felç edecek!
Vadeli mevduatta büyük yarış! Vadeli mevduatta büyük yarış!
1 Eylül 2025 güncel akaryakıt fiyatları: Benzin, Motorin ve LPG ne kadar oldu? 1 Eylül 2025 güncel akaryakıt fiyatları: Benzin, Motorin ve LPG ne kadar oldu?