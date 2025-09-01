ABD’de kritik karar: Mahkeme Trump’ın tarifelerini iptal etti mi?

Cuma günü alınan kararın ardından Trump, gümrük vergilerinin kaldırılmasının ülke ekonomisi için büyük risk taşıdığını vurguladı. Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, “ABD’ye 15 trilyon dolardan fazla yatırım yapıldı, bu bir REKOR. Bu yatırımların çoğu tarifeler sayesinde oldu. Eğer mahkeme bu tarifeleri iptal ederse yatırımlar kaçar, ABD üçüncü dünya ülkesi olur” ifadelerini kullandı.

Mahkemenin Kararı Ne Anlama Geliyor?

Federal Temyiz Mahkemesi, Trump’ın acil durum yetkisini kötüye kullandığını ve bu tür tarifelerin yalnızca Kongre onayıyla uygulanabileceğini belirtti. Karar kapsamında:

ABD’nin çoğu ticaret ortağına uygulanan geniş çaplı “karşılıklı” tarifeler

Kanada, Çin ve Meksika’dan gelen mallara yönelik, uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılı tarifeler hukuka aykırı bulundu.

Ancak yabancı çelik, alüminyum ve otomobillere uygulanan hedefli tarifeler bu kararın dışında tutuldu. Mahkeme, idareye temyiz için ekim ortasına kadar süre tanıdı.

“Yatırımlar Kaçar, Ekonomi Darbe Alır”

Trump, tarifelerin ABD ekonomisini canlandırdığını, üretimi desteklediğini ve bütçe açıklarını azalttığını savunuyor. Ancak ekonomistler, bu politikaların uzun vadede ABD’yi resesyon riskine sürükleyebileceği uyarısında bulunuyor.