ABD'de sosyal medya patronları sorgulandı! Çocuk istismarına karşı tedbir almamakla suçlandı

Meta, X, TikTok, Snap ve Discord yöneticileri çocuk istismarı konusunda sorguya çekildi. ABD Senatosu'nda mağdur ailelerinde katıldığı oturumda sosyal medya yöneticileri zor anlar yaşadı. Sosyal medya platformları çocukların cinsel istismarını önlemeye yönelik gerekli tedbirleri almamakla suçlandı.

ABD'de sosyal medya patronları sorgulandı! Çocuk istismarına karşı tedbir almamakla suçlandı

ABD Senatosu'nda "sosyal medya platformlarında çocukların cinsel istismarı" konulu oturum düzenledi. Adalet Komitesinin düzenlediği oturuma Meta, X, TikTok, Snap ve Discord yöneticileri katıldı.

Meta'dan Mark Zuckerberg, X'ten Linda Yaccarino, TikTok'tan Shou Zi Chew, Discord'dan Jason Citron ve Snap'tan Evan Spiegel senatörlerin karşısına dizildi, sorguya çekildi.

Oturumda mağdur çocukların aileleri de vardı. Senatörlerin sorularına yanıt veren sosyal medya patronları, yeterli tedbirleri almadıkları suçlamaları karşısında zor anlar yaşadı.

Birçok senatör, online platformların denetlenmesine yönelik ABD'de yıllardır herhangi bir yasanın geçirilemediğinin altını çizdi.

Senatörlerin, Meta CEO'su Zuckerber'e "Ellerin kanlı" diye hitap etmesi gündem oldu. O anlar kameralarca kayıt altına alındı. Zuckerberg ayağa kalkarak arkasındaki ailelerden özür diledi.

Oturumda ABD'de sosyal medya platformlarını dava edilmekten koruyan "Section 230" başlıklı yasal düzenlemenin derhal kaldırılması gerektiği vurgulandı.

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# abd # sosyal medya # çocuk istismarı
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