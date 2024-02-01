Abla-kardeş dönemi bitti! Meral Akşener ile Ekrem İmamoğlu arasında kılıçlar çekildi

Meral Akşener ile Ekrem İmamoğlu, abla ile kardeş gibiydiler... Aralarından su sızmıyordu. Ekrem İmamoğlu'na "nur yüzlü" diyen Fatih Sultan Mehmet ile kıyaslayan İYİ Parti Lideri Meral Akşener kılıçları çekti.

Ekrem İmamoğlu'nu İyi Parti'ye "kurumsal operasyon" yapmak ile suçlayan Akşener, "Bizi engelleyen Beştepe değil, Saraçhane" dedi. Ekrem İmamoğlu-Özgür Özel cephesinden açıklamalar peş peşe geldi.

Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İyi Parti'yi sansürlediğini açıkladı. İyi Parti Lideri, Beştepe - Saraçhane kıyaslaması ile okları Ekrem İmamoğlu'na çevirdi. "Neden böyle yapmış bilmiyoum" diyen Ekrem İmamoğlu, "Benim üzerimde prim yapıyorlar alışkanlık haline geldi." dedi.

Akşener-İmamoğlu polemiğine CHP Genel başkanı Özgür Özel de dahil oldu. Konuyu bilmediğini söyleyen Özel, "Billboard meselesini duydum, şaşırdım. Sorup öğreneceğim. Yapabileceğim bir şey var mı? Varsa benim çözmem gereken. Gerekli müdahaleyi yaparım" demekle yetindi.

Özgür Özel, Meral Akşener'in CHP ile kavga etmek istediğini savundu. Ancak İyİ Parti lideri ile kavga etmeyeceğini vurguladı. Özel açıklamalarında, "Sayın Genel Başkan bizimle kavga etmek istiyor. Ben Sayın Genel Başkan ile kavga etmeyeceğim. Muhalefete muhalefet etmek gibi derdimiz yok." dedi.