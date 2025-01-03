ABD'de virüs alarmı

ABD, halk arasında "kış kusma hastalığı" ya da "mide gribi" olarak bilinen norovirüs vakalarında alışılmadık bir artışla karşı karşıya.

Mert Sagit Mert Sagit
ABD'de virüs alarmı
Yayınlanma:

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin (CDC) verilerine göre, 5 Aralık itibarıyla sadece bir hafta içinde 91 norovirüs vakası kaydedildi. Bu sayı, 2020'nin aynı döneminde sadece 2 vaka olarak rapor edilmişti. Geçtiğimiz yıllardaki en yüksek erken dönem vaka sayısı ise 56’ydı.

CDC’nin açıklamasına göre artışın sebebi tam olarak bilinmiyor, ancak salgınların belirli bölgelerde yoğunlaştığı görülüyor. Minnesota’da Aralık ayında bildirilen 40’tan fazla vaka, eyaletin normalde gördüğü sayıların neredeyse iki katı.

Minnesota Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Bölümü Direktörü Jessica Hancock-Allen, yılbaşı öncesinde yaptığı açıklamada, halkı hastalığın yayılmasını önlemek için dikkatli olmaya çağırdı:

“Norovirüs salgınlarındaki bu artışın farkında olunmasını ve hastalığın aileye veya arkadaşlara bulaşmasını önlemek için gerekli adımların atılmasını istiyoruz.”

Norovirüs nedir?

Norovirüs, griple karıştırılmaması gereken bir virüstür. Gastrointestinal enfeksiyonlara yol açarak kusma, ishal, mide ağrısı ve ateş gibi belirtilere neden olur. Genellikle 1 ila 3 gün süren bu hastalık, özellikle kış aylarında artış gösterir.

Hastalık en sık enfekte kişilerle doğrudan temas yoluyla bulaşır. Ancak bozulmuş gıda veya içecekler de virüsü taşıyabilir. Virüs, düşük sıcaklıklara dayanıklı olduğundan, kış aylarında daha yaygındır.

CDC’ye göre, enfekte bir kişi henüz semptom göstermeden saatler önce bulaşıcı hale gelir ve iyileştikten sonra haftalarca bulaşıcılığını sürdürebilir. Bu da hastalığın fark edilmeden yayılmasına neden oluyor.

Gürz-35 operasyonu ile 17 ilde DEAŞ’a darbeGürz-35 operasyonu ile 17 ilde DEAŞ’a darbeGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

abd grip
Günün Manşetleri
Gürz-35 operasyonu ile 17 ilde DEAŞ’a darbe
Ferdi Tayfur'un ölüm nedeni ortaya çıktı
Erdoğan'dan Regaip Kandili paylaşımı
Hakan Fidan'dan dikkat çeken Suriye açıklaması
Özel'den DEM Parti'nin İmralı ziyaretiyle ilgili açıklama
DEM Parti heyeti, Bahçeli ile görüştü
HTŞ'den PKK/YPG bölgesine ilaç ve aşı
Gazze'deki can kaybı 45 bini aştı
MSB'den kritik Suriye mesajı
2024'te 3.070 terörist etkisiz hale getirildi
Çok Okunanlar
Emekliler dikkat! Bankalar 2025'te promosyon tutarlarını güncelledi Emekliler dikkat! Bankalar 2025'te promosyon tutarlarını güncelledi
Ferdi Tayfur'un ölüm nedeni ortaya çıktı Ferdi Tayfur'un ölüm nedeni ortaya çıktı
Abdullah Öcalan'ın şartları Abdullah Öcalan'ın şartları
7 saatlik su kesintisine hazır olun: 3 Ocak su kesintileri 7 saatlik su kesintisine hazır olun: 3 Ocak su kesintileri
Sağlık çalışanları 5 gün iş bırakacak Sağlık çalışanları 5 gün iş bırakacak