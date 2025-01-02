ABD'deki saldırgan Facebook'tan bakın ne paylaşmış

ABD'nin New Orleans eyaletinde, bir kişi kamyonetini yeni yıl kutlamalarına katılan kalabalığın üzerine sürerek en az 15 kişinin ölümüne neden oldu.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI), saldırganın kimliğini 42 yaşındaki Teksaslı ABD vatandaşı Şemseddin Cabbar olarak açıkladı. Cabbar'ın Houston'da emlakçılık yaptığı ve orduda bilişim uzmanı olarak görev aldığı bildirildi.

Yetkililer, saldırganın aracında DAEŞ bayrağı bulunduğunu ve şu an için suç ortaklarının araştırıldığını belirtti.

ABD Başkanı Joe Biden, saldırganın kısa süre önce sosyal medyada paylaştığı videolarda, "öldürme arzusu" içinde olduğunu ifade ettiğini söyledi.

AFGANİSTAN'DA GÖREV YAPTI

FBI, Cabbar'ın 2007 yılında orduya katıldığını, insan kaynakları ve bilgi teknolojileri alanında aktif görev yaptığını ve 2009-2010 yılları arasında Afganistan'da görev yaptığını söyledi.

Cabbar, 2015'te Ordu Yedek Kuvvetlerine transfer oldu ve 2020'de başçavuş rütbesiyle ordudan ayrıldı.

DAEŞ'E BAĞLILIK YEMİNİ ETTİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Bir emniyet yetkilisinin açıklamasına göre, Cabbar, saldırıdan bir gün önce Facebook hesabında paylaştığı birkaç videoda "DAEŞ'e bağlılık yemini" etmişti.

Ailesine yönelik olarak çektiği videolarda, araç kullanıyormuş gibi görünüyor.

ABD Başkanı Joe Biden, saldırganla bağlantılı olabilecek herhangi bir ilişki ya da ortak komplocu aradıklarını belirtti.

Biden, "Durum oldukça değişken. Soruşturma aktif bir şekilde sürüyor ve kimse aceleci bir sonuç çıkarmamalı," şeklinde açıklama yaptı.