Trump ABD'deki saldırıları değerlendirdi: "Ülkemiz alay konusu"

Trump, "Truth Social" sosyal medya hesabından ABD'deki saldırılara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Trump, "Ülkemiz bir felaket, düm dünyaya alay konusu" dedi.

Mert Sagit Mert Sagit
Trump ABD'deki saldırıları değerlendirdi: "Ülkemiz alay konusu"
Yayınlanma:

Demokratları ve yetkilileri görevlerini yerine getirmemekle suçlayan Trump, "Ülkemiz bir felaket, tüm dünyada alay konusu. Açık sınırlarla, etkisiz ve neredeyse yok denecek kadar zayıf bir liderlik olduğunda olacak olan budur." ifadesini kullandı.

Trump, "Demokratlar, ülkemizde bunların yaşanmasına izin verdikleri için utanmalılar." ifadelerine yer vererek, Başkan Joe Biden yönetimini suçladı.

ABD, yeni yıla saldırıyla girdi

New Orleans'ın Bourbon Caddesi'nde yeni yılın ilk saatlerinde aracın hızla kalabalığın arasına dalması sonucu ilk belirlemelere göre 10 kişinin öldüğü, en az 35 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Saldırgan, olay yerinde polisle girdiği silahlı çatışmada öldürülmüştü.

Amerikalı yetkililer, saldırganın Texas eyaletinden 42 yaşındaki "Shamsud Din Jabbar" adlı ABD vatandaşı ve eski asker olduğunu açıklamıştı.

Yeni yılın ilk günü Las Vegas'taki Trump otelinin önünde de Tesla marka bir araç patlayarak yanmış, olayda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin de yaralandığı belirtilmişti.

Kalkan-37 operasyonu: 42 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandıKalkan-37 operasyonu: 42 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandıYurt

Kaynak: TRT Haber

donald trump abd saldırı
Günün Manşetleri
Kimlik göstermek zorunlu mu oluyor?
Buzlanma ve çığ bekleniyor!
Merkez Bankası'ndan kur korumalı mevduatla ilgili kritik karar
Korkut Hava Savunma Sistemi ile teröre geçit yok!
ABD'deki saldırıyı düzenleyen kişinin kimliği açıklandı
ABD'de bir araç kalabalığa daldı
ABD Başkanı Biden'dan saldırıyla ilgili açıklama
Dışişleri Bakanlığından ABD'deki saldırıyla ilgili açıklama
Donald Trump'tan ABD'deki saldırıyla ilgili açıklama
Gönül Akkor son yolculuğuna uğurlandı
Çok Okunanlar
Buzlanma ve çığ bekleniyor! Buzlanma ve çığ bekleniyor!
Tarihte bugün: 2 Ocak Tarihte bugün: 2 Ocak
Su kesintisi için hazırlıklı olun: 2 Ocak su kesintileri Su kesintisi için hazırlıklı olun: 2 Ocak su kesintileri
ABD'de yine silahlı saldırı: Çok sayıda yaralı var ABD'de yine silahlı saldırı: Çok sayıda yaralı var
Merkez Bankası'ndan kur korumalı mevduatla ilgili kritik karar Merkez Bankası'ndan kur korumalı mevduatla ilgili kritik karar