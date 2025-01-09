ABD'den Ankara'ya kritik ziyaret! John Bass, Türkiye'ye geliyor

Türkiye ile ABD arasında PKK pazarlığı Ayn El Arap’ta tıkanmış durumda... Suriye’nin kuzeyinde PKK/YPG’ye operasyon hazırlığının konuşulduğu bir dönemde, ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı Vekili John Bass, Ankara’ya geliyor.

Bass'ın 2 gün sürecek ziyaretinde, Suriye'deki son gelişmeler ile DEAŞ ve PKK/YPG terör örgütüne yönelik operasyonların ele alınması bekleniyor.

Ziyaret öncesi ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, terör örgütüne destek mesajı verdi.

Ayn el Arap'ta YPG’yi desteklemeye devam edeceklerini söyleyen Blinken, “Türkiye’yi Suriyeli Kürtlere karşı harekât düzenlemekten vazgeçirmeye çalışıyoruz” dedi.

Paris’te, Fransa Dışişleri Bakanı ile ortak basın toplantısında konuşan Blinken, "Rojava'da 10 bin tutuklu IŞİD’li, Kürt dostlarımızın gözetiminde. IŞİD’in bir daha canlanmaması, Trump yönetiminin de çıkarına” ifadelerini kullandı.