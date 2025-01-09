ABD'den Ankara'ya kritik ziyaret! John Bass, Türkiye'ye geliyor

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı John Bass, Ankara'ya geliyor. 2 gün sürecek ziyarette gündem; Suriye’nin kuzeyindeki PKK varlığı... Ziyaret öncesi Washington’dan terör örgütü YPG’ye destek mesajı verildi. ABD Dışişleri Bakanı Blinken, "Türkiye’yi operasyondan vazgeçirmeye çalıştıklarını" söyledi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
ABD'den Ankara'ya kritik ziyaret! John Bass, Türkiye'ye geliyor
Yayınlanma:

Türkiye ile ABD arasında PKK pazarlığı Ayn El Arap’ta tıkanmış durumda... Suriye’nin kuzeyinde PKK/YPG’ye operasyon hazırlığının konuşulduğu bir dönemde, ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı Vekili John Bass, Ankara’ya geliyor.

Bass'ın 2 gün sürecek ziyaretinde, Suriye'deki son gelişmeler ile DEAŞ ve PKK/YPG terör örgütüne yönelik operasyonların ele alınması bekleniyor.

Ziyaret öncesi ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, terör örgütüne destek mesajı verdi.

Ayn el Arap'ta YPG’yi desteklemeye devam edeceklerini söyleyen Blinken, “Türkiye’yi Suriyeli Kürtlere karşı harekât düzenlemekten vazgeçirmeye çalışıyoruz” dedi.

Paris’te, Fransa Dışişleri Bakanı ile ortak basın toplantısında konuşan Blinken, "Rojava'da 10 bin tutuklu IŞİD’li, Kürt dostlarımızın gözetiminde. IŞİD’in bir daha canlanmaması, Trump yönetiminin de çıkarına” ifadelerini kullandı.

Rusya'dan Trump ile ilgili dikkat çeken açıklamaRusya'dan Trump ile ilgili dikkat çeken açıklamaDünya
abd John Bass
Günün Manşetleri
Özgür Özel sürprizini açıkladı!
Rusya'dan Trump ile ilgili dikkat çeken açıklama
Gazze'de can kaybı 46 bini geçti
Son 1 ayda kaç Suriyeli döndü?
Ankara'da göçük meydana geldi
Son bir haftada 94 terörist etkisiz hale getirildi
Los Angeles'ta can kaybı 5'e yükseldi
Aydın-Denizli Otoyolu yarın açılacak
Pazar günü bu illeri kar vuracak!
“Kıbrıs’ta iki devletli çözüm kaçınılmaz”
Çok Okunanlar
Pazar günü bu illeri kar vuracak! Pazar günü bu illeri kar vuracak!
Meteoroloji'den 35 il için kritik uyarı: Kara kış geliyor Meteoroloji'den 35 il için kritik uyarı: Kara kış geliyor
Seçime katılma yeterliliğine sahip partiler belli oldu Seçime katılma yeterliliğine sahip partiler belli oldu
İstanbul'da 10 Ocak'ta elektrikler kesilecek: İşte elektrik kesintisi yaşanacağı o ilçeler İstanbul'da 10 Ocak'ta elektrikler kesilecek: İşte elektrik kesintisi yaşanacağı o ilçeler
500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? 500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu?