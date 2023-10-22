ABD'den Büyükelçilik ve Konsolosluk Kararı
CNN Türk Muhabiri Yunus Paksoy, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Bağdat Büyükelçiliği ve Erbil Başkonsolosluğu'nda çalışan diplomatlar için ayrılma emri verdiğini aktardı.
CNN Türk Muhabiri Yunus Paksoy, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Bağdat Büyükelçiliği ve Erbil Başkonsolosluğu'nda çalışan diplomatlar için ayrılma emri verdiğini aktardı.
ABD'den Irak Büyükelçiliği'i Kararı
ABD Dışişleri Bakanlığı, acil gerekli olmayan çalışanlara ve diplomatların ailelerine Bağdat Büyükelçiliği ve Erbil Başkonsolosluğu’ndan ayrılma emri verdi ve tahliye edecek.
SON DAKİKA— Yunus Paksoy (@yunuspaksoy) October 22, 2023
ABD Dışişleri Bakanlığı, acil gerekli olmayan çalışanlara ve diplomatların ailelerine Bağdat Büyükelçiliği ve Erbil Başkonsolosluğu’ndan ayrılma emri verdi ve tahliye edecek
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