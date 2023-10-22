ABD'den Büyükelçilik ve Konsolosluk Kararı

CNN Türk Muhabiri Yunus Paksoy, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Bağdat Büyükelçiliği ve Erbil Başkonsolosluğu'nda çalışan diplomatlar için ayrılma emri verdiğini aktardı.

ABD'den Büyükelçilik ve Konsolosluk Kararı

CNN Türk Muhabiri Yunus Paksoy, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Bağdat Büyükelçiliği ve Erbil Başkonsolosluğu'nda çalışan diplomatlar için ayrılma emri verdiğini aktardı.

ABD'den Irak Büyükelçiliği'i Kararı

ABD Dışişleri Bakanlığı, acil gerekli olmayan çalışanlara ve diplomatların ailelerine Bağdat Büyükelçiliği ve Erbil Başkonsolosluğu’ndan ayrılma emri verdi ve tahliye edecek.

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