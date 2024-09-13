ABD'den İsrail'e 164,6 milyon dolarlık yardım

ABD, İsrail'e 164,6 milyon dolarlık askeri yardım yapmaya hazırlanıyor. ABD Dışişleri Bakanlığı, askeri alanda kullanılacak ağır hizmet tank römorkları ve ilgili ekipmanlarının İsrail'e satışına onay verdi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
ABD'den İsrail'e 164,6 milyon dolarlık yardım
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ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail'e 164,6 milyon dolar değerinde askeri alanda kullanılacak ağır hizmet tank römorkları ve ilgili ekipmanlarının satışına onay verdi.

Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansından yapılan açıklamada, Kongre'ye bu satış kararını bildiren gerekli sertifikanın verildiği belirtildi.

Açıklamada, İsrail hükümetinin talebi üzerine toplam değeri 164,6 milyon dolar olan ağır hizmet tank römorkları ve ilgili ekipmanlarının satışına Dışişleri Bakanlığı tarafından onay verildiği ve Kongre'ye bu onayı bildiren gerekli sertifikanın gönderildiği ifade edildi.

Teslimatların 2027'de başlayacağının tahmin edildiği belirtilen açıklamada, satışın ağır hizmet tank römorklarının yanı sıra yedek ve onarım parçalarını, alet ve sürücü takımlarını, teknik belgeler ve lojistik program desteği gibi unsurları içerdiği bildirildi.

İsrail'e yapılacak bu satışın onayının, Türk-Amerikan aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin işgal altındaki Batı Şeria'da öldürülmesi üzerine bağımsız soruşturma başlatılması ve İsrail'e askeri yardımların durdurulması tartışmalarının yapıldığı bir dönemde gelmesi dikkati çekti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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