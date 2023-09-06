ABD'den küstah tehdit! Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'ni tehdit etti

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan,KDHC'nin Rusya'ya silah sağlayacağına ilişkin iddialar hakkında açıklamalarda bulundu. Pyongyang'ın Moskova'ya silah gönderdiğine yönelik kanıt olmadığını, ancak bu konudaki müzakerelerin iki ülke arasında aktif olarak yürütüldüğünü ifade eden Sullivan, muhtemel bir silah alışverişinin sonuçlarının olacağına dikkat çekti.

Sullivan:

- Kışa girerken tahıl silolarına ve büyük şehirlerin ısıtma altyapılarına saldırması ve egemen bir ulusa ait toprakları ele geçirmeye çalışması için Rusya’ya silah sağlamak KDHC'ye pek iyi yansımaz. Uluslararası alanda bunun bedelini öderler.

Son olarak Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun silah istemek için Pyongyang'a gittiğini ifadelerini eden Sullivan:

- Savunma bakanının Pyongyang'a gitmesinden de anlaşılacağı üzere, sadece müzakerelerin aktif bir şekilde ilerlediğini ve Rusların müzakerelere artan bir yoğunlukla katıldığını söyleyebilirim.

Pyongyang'ın Moskova'ya herhangi bir silah sağlamayacağını daha önce açıkça taahhüt ettiğini hatırlatan Sullivan, KDHC'ye Rusya'ya Ukraynalıların ölümüne yol açacak silahları sağlamama çağrısında bulunmayı sürdüreceklerini de sözlerine ekledi.

KORE DEMOKRATİK HALK CUMHURİYETİ'Nİ TEHDİT ETTİ

ABD Savunma Bakanlığı Basın Sözcüsü Tuğgeneral Pat Ryder da basın toplantısında yaptığı açıklamada, Pyongyang ile Moskova arasındaki herhangi bir silah anlaşmasının Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına aykırı olacağını vurguladı. Silah alışverişinin Ukrayna'daki sivillerin acılarını daha da artıracağının altını çizen Ryder:

- KDHC'ye, bu çatışmayı gereksiz yere uzatacak Rusya'ya mühimmat ve silah satma eyleminden kaçınma çağrısında bulunuyoruz.

YAPTIRIM KARARLILIĞI MESAJI VERDİ

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcü yardımcısı Vedant Patel ise yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşı destekleyecek ülkelere karşı yaptırım uygulama konusunda kararlı olduklarını yineledi. Patel:

- Herhangi bir ülkenin Rusya'nın Ukrayna'daki yasadışı, adaletsiz ve saldırganca savaşını desteklemesinin potansiyel sonuçları olacağı konusunda oldukça netiz. Bazı örneklerde harekete geçtiğimizi gördünüz.

Patel, gerekli durumlarda bölgedeki ve dünyadaki müttefikleri ile birlikte uygun adımları atacaklarını vurguladı.

SİLAH PAZARLIĞI İDDİASI MEVCUTTU

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve beraberindeki heyetin Temmuz'da KDHC'ye gitmesi iki ülke arasındaki savunma işbirliğinin güçlendiği şeklinde yorumlanmıştı. Son olarak, KDHC lideri Kim Jong-Un'un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile silah ticareti pazarlığı yapmak üzere Rusya'ya gitmeyi planladığı iddia edilmişti.