Dikkat: Sel sonrası İstanbul'da bazı metro seferleri yapılamıyor... Kapatılan istasyonlar hangileri? Metro İstanbul açıkladı

Metro İstanbul bazı istasyonların hizmet vermeyeceğini ve pas geçileceğini yaptığı paylaşım ile duyurdu.

KAPATILAN İSTASYONLAR HANGİLERİ? METRO İSTANBUL AÇIKLADI

İşte Metro İstanbul'un paylaşımda belirttiği noktalar: