Dikkat: Sel sonrası İstanbul'da bazı metro seferleri yapılamıyor... Kapatılan istasyonlar hangileri? Metro İstanbul açıkladı
İstanbul'u etkisi altına alan sağanak yağış hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Ulaşımda da aksamaların olduğu İstanbul'da Metro İstanbul kapatılan istasyonları açıkladı. İşte kapatılan istasyonlar...
Metro İstanbul bazı istasyonların hizmet vermeyeceğini ve pas geçileceğini yaptığı paylaşım ile duyurdu.
KAPATILAN İSTASYONLAR HANGİLERİ? METRO İSTANBUL AÇIKLADI
İşte Metro İstanbul'un paylaşımda belirttiği noktalar:
M3 Kirazlı-Kayaşehir Merkez Metro Hattımızda seferlerimiz Kirazlı-Toplu Konutlar istasyonları arasında yapılmaktadır. Araçlarımız Siteler ve Turgut Ozal istasyonlarımızda durmayacaktır.
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