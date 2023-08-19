ABD'den Rum Kesimi'ne silah kararı!

ABD, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne yönelik silah ambargosunu kaldırma kararını uzattı.

ABD, 1987'den beri Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne uyguladığı silah satış kısıtlamaları 2020'de kısmen, 2021'de ise tamamen kaldırılmıştı.

Uzatma kararını ABD Dışişleri Bakanlığı duyurdu.

Açıklamada ABD'nin Rum Yönetimi'ne uyguladığı silah ambargosunu bir yıllığına kaldırdığı kaydedildi.

ABD'nin savunma ürünlerinin Rus Yönetimi'ne ihracat kısıtlamasının kaldırılması iki koşula bağlanmıştı. Bunlar Rum Yönetimi'nin kara para aklama ile mücadeleye yönelik düzenlemeler yapması ve Rus savaş gemilerinin yakıt ikmali ve hizmet için limanlarına girişini engellemesiydi.

"KABUL ETMEK MÜMKÜN DEĞİLDİR"

Konuyla ilgili KKTC Dışişleri Bakanlığı tepki gösterdi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

- ABD Yönetimi’nin, tüm çabalarımıza rağmen adadaki hassas dengeleri bozma pahasına, Kıbrıs Rum tarafının silahlanmasını destekleyen tutumunun hız kazanarak devam etmesini kabul etmek mümkün değildir. Bu hamle, Rum tarafının bir çok ülkeyle askeri işbirliğini arttırdığı bir dönemde, ABD Yönetimi’nin ada ve bölge istikrarına verdiği önemle ilgili samimiyetini bir kez daha sorgulamamıza neden olmuştur.

"GKRY’NİN TAHRİKLERİNİ TEŞVİK EDER NİTELİKTE"

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında Rum Yönetimi'ni ziyaret eden ABD savaş gemilerine de dikkat çekildi.

- Bunun yanısıra, 17 Ağustos 2023 tarihinde ABD 6. Filosu’na bağlı USS Ramage isimli, Arleigh Burke tipi güdümlü roket destroyerinin, GKRY’nin Limasol limanına bir “olağan liman ziyareti” gerçekleştirmiş olması da endişe vericidir. ABD savaş gemilerinin sözde “liman ziyaretleri”nin süreklilik kazanması, adada huzur ve istikrarın muhafazası bakımından kaygı verici olduğu gibi, GKRY’nin bölgedeki askeri tahriklerini teşvik eder niteliktedir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında "gereken tüm adımları, her zaman olduğu gibi Anavatan Türkiye ile birlikte atmaya devam edeceğimizi yineleriz" denildi.