ABD'den silahlı kışkırtma! Rusya'dan ilk açıklama geldi

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden; İsrail, Ukrayna ve Tayvan için 95 milyar dolarlık askeri yardım paketini imzaladı.

95 milyar dolarlık yardım paketinin 61 milyar doları Ukrayna’ya ayrıldı. ABD, İsrail’in silahlanması için 26 milyar dolar, Tayvan için ise 8 milyar dolar harcayacak.

Beyaz Saray, Ukrayna’ya ilk yardım sevkiyatının değerinin 1 milyar doları bulacağını açıkladı.

Yardım paketinde hava savunma füzeleri, yüksek hareket kabiliyetine sahip topçu roket sistemi mühimmatları, top mermileri, zırhlı araçlar, hassas hava mühimmatları, tanksavar silahları yer alacak.

Son yardım paketi ile Amerika Birleşik Devletleri, Ukrayna'ya 56'ncı defa yardım göndermiş olacak.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ABD’nin Ukrayna’ya yeni mali yardım paketini değerlendirdi. Peskov, "ABD ve Avrupalıların eylemleri zaten açık ve öngörülebilir. Bir konuyu detaylı konuşmaya başladıkları anda teslimat yapılıyor demek. ABD, bu meseleye doğrudan dahil. Tedarik ettikleri sistemlerin menzilini artırma yönünde ilerliyorlar. Bu, özel askeri operasyonun sonucunu temelden değiştiremeyecek. Hedefimize ulaşacağız ancak bu Ukrayna için daha fazla sorun oluşturacak." dedi.