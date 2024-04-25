Türk Büyükelçiliğini yalnız bırakmadılar! ABD'de Türkiye karşıtı grubun eylemi protesto edildi
Türkiye karşıtı gruplar, 24 Nisan’da Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği önünde toplandı. Amerika’da yaşayan Türkler, Büyükelçiliğe destek verdi. Büyükelçilik önünde eylem yapan Türkiye karşıtı grup müzik ve sloganlar eşliğinde protesto edildi.
Amerika Birleşik Devletleri’nde Türkiye karşıtı gruplar Ermeni Soykırımı Yalanı bahanesiyle Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği önünde toplandı.
Amerika’da yaşayan Türkler Büyükelçiliğe destek verdi. Türkiye, Azerbaycan ve İran bayrakları taşıyan göstericiler Ermeni terör örgütü Asala’nın katlettiği Türk diplomatların fotoğraflarını taşıdı.
Grup, müzikler ve sloganlar eşliğinde büyükelçilik konutu önünde eylem yapan Türkiye karşıtı grubu protesto etti. Amerikan polisi çevrede güvenlik önlemi aldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı