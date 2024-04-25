Gazze'de can kaybı 34 bin 305 oldu!

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye yönelik saldırıları devam ediyor. Bölgede sivil ayrımı gözetmeksizin insanlık dışı bir saldırı politikası uygulayan İsrail ordusunun hayattan kopardığı kişi sayısı da her geçen gün artıyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, bölgedeki son durumla ilgili açıklama yaptı. 202 gündür süren saldırılara ilişkin bilgi verilen açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 43 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 64 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 34 bin 305'e, yaralı sayısının da 77 bin 293'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail askerlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.