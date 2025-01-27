ABD'den tarihi karar: Tüm dış yardımlar durduruldu

ABD Dışişleri Bakanlığı ve USAID aracılığıyla finanse edilen tüm dış yardımlar, verimliliklerinin ve ABD dış politikasıyla uyumlarının değerlendirilmesi amacıyla askıya alındı. İşte ayrıntılar...

Mert Sagit Mert Sagit
ABD'den tarihi karar: Tüm dış yardımlar durduruldu
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ABD Dışişleri Bakanlığı ve ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID), mevcut dış yardımların tamamının askıya alındığını duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, bu kararın dış yardımların etkinliğini ve ABD dış politikasıyla uyumunu değerlendirme amacı taşıdığı ifade edildi.

Açıklamada, dış yardımların gözden geçirilmesinin bir "ahlaki sorumluluk" olduğu vurgulanarak, harcamaların Amerikan halkına fayda sağlaması gerektiği belirtildi. Yeni yönetimin bu konudaki stratejisinin bu doğrultuda şekillendiği kaydedildi.

90 GÜNLÜK İNCELEME SÜRECİ

ABD Başkanı Donald Trump, göreve başlamasından kısa bir süre sonra, 21 Ocak’ta dış yardımları durduran bir kararname imzaladı. Bu kararnamede, dış kalkınma yardımlarından sorumlu tüm bakanlık ve kurumların, dış ülkelere yapılacak ödemeleri durdurması talimatı yer aldı. Ayrıca, yardımların ABD dış politikasıyla uyumunun değerlendirilmesi amacıyla 90 günlük bir inceleme süreci başlatıldığı belirtildi.

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