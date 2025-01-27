Çanakkale Boğazı’nda yoğun sis: Gemi trafiği durdu
Çanakkale Boğazı’nda sabaha karşı etkili olan yoğun sis, görüş mesafesini düşürerek çift yönlü transit gemi trafiğinin geçici olarak durdurulmasına neden oldu.
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Çanakkale Boğazı, yoğun sis nedeniyle denizde görüş mesafesinin kısıtlanmasıyla transit gemi geçişlerine kapatıldı. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü, güvenlik gerekçesiyle saat 03.40 itibarıyla çift yönlü gemi trafiğini durdurduğunu duyurdu.
GÖRÜŞ MESAFESİ KAYBOLDU
Sabahın erken saatlerinde boğaz açıklarında etkisini artıran yoğun sis, özellikle deniz trafiğinde ciddi bir risk oluşturdu. Sis nedeniyle görüş mesafesinin sıfıra yaklaşması, transit geçiş yapan gemiler için tehlike oluşturduğu gerekçesiyle alınan tedbirlerin uygulanmasına yol açtı.
Yetkililer, sisin etkisini yitirmesiyle birlikte gemi trafiğinin yeniden açılacağını belirtti.
Kaynak: Anadolu Ajansı