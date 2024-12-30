ABD'den Ukrayna'ya yeni bütçe desteği

ABD, Ukrayna'ya yönelik 3,4 milyar dolarlık doğrudan bütçe desteği sağladı. Konuyla ilgili ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'den açıklama geldi. Yellen, açıklamasında, Ukrayna'nın başarısının Amerika'nın temel ulusal çıkarı olduğunu vurguladı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
ABD'den Ukrayna'ya yeni bütçe desteği
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ABD, Ukrayna'ya yeni bütçe desteğini açıkladı. Yapılan 3,4 milyar dolarlık destek ödemesiyle ilgili açıklamayı ABD Hazine Bakanı Janet Yellen yaptı.

Bakan Janet Yellen, yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya yönelik doğrudan bütçe desteğinin Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarını yoğunlaştırdığı bir dönemde geldiğini aktardı.

ABD ve müttefiklerinin ekonomik yardımının Ukrayna için hayati bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Yellen, "ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı ve Dışişleri Bakanlığı ile koordinasyon halinde sağlanan bu 3,4 milyar dolarlık yardım, iki partili Ukrayna Güvenlik Ek Ödenek Yasası kapsamında tahsis edilen fonların son ödemesini oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

Yellen, doğrudan bütçe desteğinin, kolluk kuvvetlerini güçlendirme, devlet kurumlarının şeffaflığını ve verimliliğini artırma ile yolsuzlukla mücadele kurallarını ve prosedürlerini güçlendirmeye yönelik reformlara bağlı olmaya devam ettiğini kaydetti.

Ukrayna'nın başarısının Amerika'nın temel ulusal çıkarı olduğunu vurgulayan Yellen, Amerika'nın, Ukrayna'ya sağladığı güvenlik yardımını ve Hazine'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarını daha da sıkılaştırmasıyla Ukrayna'nın adil bir barışa ulaşmasını sağlamak için ellerinden gelen her şeyi yapmaya devam edeceklerini ifade etti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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