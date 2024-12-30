'Erdoğan, İsrail'i aradı' iddialarına açıklama

DMM'nin açıklamasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail yetkililerini araması gibi bir durumun söz konusu olmadığı vurgulandı. Ayrıca, İsrail medyasında Türkiye'nin iletişim kanalları aracılığıyla, IDF ve güvenlik birimleriyle görüştüğü yönündeki iddianın bazı Türk medya organları tarafından "Erdoğan İsrail'i aradı" şeklinde yanlış ve yanıltıcı bir şekilde aktarılması kınandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yanlış bir haber üzerinden yeni bir asılsız bilgi üretilmiştir. Türkiye ve İsrail arasındaki ilişkiler, İsrail'in Gazze'deki soykırım niteliğindeki eylemleri nedeniyle tamamen kesilmiştir. Bu süreçte, iki ülke arasındaki ilişkileri yeniden geliştirmek adına herhangi bir adım atılmamıştır. Türkiye, Filistin halkının haklı mücadelesini desteklemeye devam etmektedir. Asılsız iddialara itibar etmemenizi rica ederiz."