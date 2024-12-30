Filistin Sağlık Bakanlığı: Can kaybı 45 bini aştı, yaralılar 108 bini geçti

Gazze'de devam eden İsrail saldırıları, sivil kayıpların artmasına neden oluyor. Filistin Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında can kaybı 45 bin 541’e, yaralı sayısı ise 108 bin 338’e ulaştı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Filistin Sağlık Bakanlığı: Can kaybı 45 bini aştı, yaralılar 108 bini geçti
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İsrail ordusu, son 24 saat içinde Gazze’nin farklı bölgelerine düzenlediği üç ayrı saldırıda 27 kişiyi daha hayatını kaybetti. Bu saldırılarda ayrıca 149 kişi de yaralandı. Filistin Sağlık Bakanlığı, halen enkaz altında ve yol kenarlarında cenazelerin bulunduğunu; ancak İsrail güçlerinin müdahaleleri nedeniyle sağlık ekiplerinin bu alanlara ulaşmakta zorlandığını belirtti.

İsrail’in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları, 7 Ekim 2023'te başladı ve 451 gündür devam ediyor. Saldırılar boyunca sivil yerleşim alanları hedef alınırken, insani kriz her geçen gün derinleşiyor. Enkaz altında kalan birçok kişinin hâlâ çıkarılamadığı ve bu durumun, can kaybını artırabileceği ifade ediliyor.

Filistinli yetkililer, uluslararası toplumu Gazze’deki insani trajediyi durdurmaya çağırırken, bölgedeki sağlık hizmetleri ve insani yardımların yetersizliği de dikkat çekiyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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Can kaybı 45 bini aştı, yaralılar 108 bini geçti
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