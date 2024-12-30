31 Aralık tatil mi? Okullar ve kurumlar açık mı? 1 Ocak'ta okul var mı?

Yılbaşı resmi tatili, yalnızca 1 Ocak günü için geçerlidir. Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Kanunu’na göre, 31 Aralık herhangi bir resmi tatil kapsamına girmemektedir. Dolayısıyla, 31 Aralık yarım gün veya tam gün tatil değildir ve okullar açık olacaktır.

Bu yıl 31 Aralık 2024 Salı gününe denk gelmektedir. Bu tarih resmi tatil kapsamında olmadığı için tüm kamu kurum ve kuruluşları normal mesai düzeniyle çalışmaya devam edecek. Ancak, 1 Ocak 2025 Çarşamba günü resmi tatil olarak kabul edildiğinden, tüm kamu kurum ve kuruluşları kapalı olacaktır.

Resmi tatil kapsamına giren kurumlar arasında bankalar, noterler, devlet hastaneleri ve okullar yer almaktadır. Özel sektörde ise tatil uygulaması işverenin inisiyatifine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

1 Ocak 2025 Hangi Güne Denk Geliyor?

Yeni yılın ilk günü olan 1 Ocak 2025 Çarşamba günü, resmi tatil olarak kutlanacaktır. Bu nedenle kamu çalışanları izinli olacak, ancak özel sektörde uygulama iş yerine göre değişiklik gösterebilecektir.